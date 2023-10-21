کتاب صوتی «تاریخ بیهقی» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب صوتی «تاریخ بیهقی» به روایت احسان چریکی به تازگی توسط انتشارات نیستان منتشر و روانه بازار نشر شده است. تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشته ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ حکومت مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است.

این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی درباره صفاریان، سامانیان و دوره پیش از برآمدن و پادشاهی محمود غزنوی دارد. نسخه اصلی کتاب حدود ۳۰ جلد بوده و از این کتاب امروزه تنها ۶ جلد بر جای مانده‌است و یکی از متون مهم در معرفی تاریخ ادبیات ایران است.

بیهقی نام کتاب خود را فقط تاریخ نوشته است ولی در دوره‌های بعدی، این کتاب را با نام‌های متعددی ذکر کرده‌اند که مشهورترینِ آن‌ها تاریخ بیهقی است. نامیدنِ تاریخ بیهقی تحت عنوان تاریخ مسعودی نیز از آن جهت است که امروزه، قسمت‌های بازمانده این کتاب بیش‌تر به دوره پادشاهی مسعود غزنوی مربوط است. تاریخ بیهقی شامل وقایع مستند است.

تا پیش از نگارش این کتاب؛ کتاب‌های تاریخ، محدود بودند به یادداشت‌های روزانه و پراکنده مورخانی که معمولاً دبیران پادشاه بودند و مسلماً در نوشتن آنها، جانبداری زیادی صورت می‌دادند. اما بیهقی شیوه‌ای علمی و مستند در تاریخ‌نویسی را دنبال کرد.

سبک ادبی و نگارش بیهقی در نثر تقلیدی از سبک استادش بونصر مُشکان است؛ سبکی ساده و مرسل که تا قرن چهارم در خراسان رایج بود و سجع و بیانی متکلف داشته و از استشهاد و تمثیل که در آن دوران در عراق رایج بوده بهره مند است.

کتاب صوتی «تاریخ بیهقی» در ۳۴ ساعت و قیمت ۹۴ هزار تومان عرضه شده است.