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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۰۵

امام جمعه لاهیجان تاکید کرد؛

لزوم احیای مساجد با تقویت برنامه‌های فرهنگی

لزوم احیای مساجد با تقویت برنامه‌های فرهنگی

لاهیجان- امام جمعه لاهیجان با تاکید بر لزوم احیای مساجد با تقویت برنامه‌های فرهنگی گفت: هیات های مذهبی باید در تولید محتوای رسانه‌ای تلاش بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد سلیمانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: حضور مدیری جوان، خلاق و اندیشمند در سازمان تبلیغات اسلامی گیلان این مجموعه را به مسیر تحول حرکت داده است.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به طرح موفق مستورات و زندگی با آیه‌ها از سوی سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: طرح مستورات مورد اقبال عمومی قرار گرفت و حرکت بسیار اثربخشی در حوزه فرهنگی بود.

سلیمانی مردمان لاهیجان را اهل فضل، معتقد و انقلابی معرفی کرد و گفت: فاصله ۱۰۰ متری بین مساجد در لاهیجان، وجود امامزادگان و چهره اسلامی شهر نشان دهنده ریشه تدین و معنویت در لاهیجان است.

وی با بیان اینکه لاهیجان شهر رسانه‌ای است، افزود: بیش از ۵۰ رسانه غیر رسمی در لاهیجان فعالیت می‌کند.

امام جمعه لاهیجان با تاکید بر لزوم تقویت محتواهای رسانه‌ای در حوزه‌های فرهنگی بیان کرد: هیئات مذهبی باید در تولید محتوای رسانه‌ای تلاش بیشتری داشته باشند و در این حوزه آموزش ببینند.

حجت الاسلام سلیمانی با تاکید بر تشکیل قرارگاه فرهنگی برای تقویت کارکردهای اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: جریان سازی با تکیه بر مساله محوری می‌تواند راهگشای بسیاری چالش‌های فرهنگی باشد.

به گفته وی، دغدغه‌های فرهنگی در بخش‌های مختلف با طرح مساله و جریان سازی و گفتمان سازی قابل حل است.

امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه احیای مساجد در اولویت است، گفت: تقویت برنامه‌های فرهنگی در مساجد با هدف جذب مردم بسیار اهمیت دارد.

کد مطلب 6105616

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