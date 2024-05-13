به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد سلیمانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: حضور مدیری جوان، خلاق و اندیشمند در سازمان تبلیغات اسلامی گیلان این مجموعه را به مسیر تحول حرکت داده است.
امام جمعه لاهیجان با اشاره به طرح موفق مستورات و زندگی با آیهها از سوی سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: طرح مستورات مورد اقبال عمومی قرار گرفت و حرکت بسیار اثربخشی در حوزه فرهنگی بود.
سلیمانی مردمان لاهیجان را اهل فضل، معتقد و انقلابی معرفی کرد و گفت: فاصله ۱۰۰ متری بین مساجد در لاهیجان، وجود امامزادگان و چهره اسلامی شهر نشان دهنده ریشه تدین و معنویت در لاهیجان است.
وی با بیان اینکه لاهیجان شهر رسانهای است، افزود: بیش از ۵۰ رسانه غیر رسمی در لاهیجان فعالیت میکند.
امام جمعه لاهیجان با تاکید بر لزوم تقویت محتواهای رسانهای در حوزههای فرهنگی بیان کرد: هیئات مذهبی باید در تولید محتوای رسانهای تلاش بیشتری داشته باشند و در این حوزه آموزش ببینند.
حجت الاسلام سلیمانی با تاکید بر تشکیل قرارگاه فرهنگی برای تقویت کارکردهای اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: جریان سازی با تکیه بر مساله محوری میتواند راهگشای بسیاری چالشهای فرهنگی باشد.
به گفته وی، دغدغههای فرهنگی در بخشهای مختلف با طرح مساله و جریان سازی و گفتمان سازی قابل حل است.
امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه احیای مساجد در اولویت است، گفت: تقویت برنامههای فرهنگی در مساجد با هدف جذب مردم بسیار اهمیت دارد.
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