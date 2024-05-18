«وعده صادق» منجر به جنبش دانشجویی حمایت از فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد زهرایی در اختتامیه رویداد «جام رسانه امید» با بیان اینکه «۸۰ سال حقیقت مسئله فلسطین برای جهانیان پنهان مانده بود اما با طوفان الأقصی بیداری ملتها رخ داد و همه از وضعیت فلسطین آگاه شدند»، اظهار کرد: امپراتوری رسانهای غرب تلاش کرده بود کودککشی و ظلم به مردم غزه را پنهان نگه دارد اما این حقیقت امروز به همه مردم جهان آشکار شده است. امروز خیزشی در ملتها رخ داده و حمایت از مردم غزه، آنان را به میدان آورده است.
وی با بیان اینکه «جبهه استکبار تلاش میکند فضا را از ناامیدی و دروغ پر کند»، تأکید کرد: اگر طوفان الأقصی بیداری جهان درباره مردم غزه را به همراه داشت، عملیات وعده صادق خیزش و جنبش دانشجویی را به دانشگاههای سراسر دنیا کشاند. پس حقیقت پنهانشدنی نیست.
زهرایی یادآور شد: ما میتوانیم در عرصه رسانهای، تهاجمی عمل کنیم و به جای اینکه منتظر باشیم و در دفاع از اقدامات رسانهای غرب واکنش نشان دهیم، خودمان جریان رسانهای ایجاد کنیم.
رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: جریان رسانهای باید پشتیبانی شود. امروز اهالی رسانه باید حماسههایی که در فلسطین خلق میشود را با قدرت حمایت کنند و پوشش رسانهای مطلوبی از آن ارائه دهند.
زهرایی یادآور شد: امید همچون نورافکن است و اگر اخبار و افراد امیدآفرین جلوه پیدا کنند، جایی برای ناامیدی باقی نمیماند.
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