«رسانه» ستون فقرات جهاد تبیین و امید آفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم قریشی صبح امروز شنبه در آئین بزرگترین جام رسانه امید که در سالن همایش‌های دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با حضور فعال رسانه‌های داخلی و خارجی در تهران و با موضوع جهاد خدمت، جهاد تبیین و امید آفرینی برگزار شد، اظهار کرد: معتقدیم رسانه، ستون فقرات جهاد تبیین و دریای امید آفرینی است و رسانه‌ها افسران میدانی هستند که دشمنان با به بکارگیری تمامی ابزارهای شیطانی و با تجهیزات مدرن خود در تلاش هستند با تزریق ناامیدی به جامعه از تلاش و شتاب ملت ما در کسب موفقیت‌ها بکاهند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفان کشور بیان کرد: انعکاس این رویداد بزرگ توسط رسانه‌ها، قدرت مردم ایران به ویژه جوانان را به رخ مردم جهان می‌کشد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در سه محور گفت: محور اول پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و غلبه دو گفتمان لیبرال دموکراسی غربی و نظام مارکسیستی لنینیستی حاکم بر جهان بود و آن دو گفتمان را به چالش کشید. استکبار جهانی برای به یغما بردن ثروت‌ها و سرمایه‌های ملت‌ها در دوره جدید به استعمار نوین روی آورده است.

سردار قریشی عنوان کرد: امام راحل با انقلاب خود به مردم باور دادند که می‌توان زنجیرهای وابستگی را پاره کنند و به مردم برای استقلال و آزادی ساخت و خودکفایی ایران امید داد تا مسیر پیشرفت را طی کنند اما دشمنان باز هم با ایجاد جنگ تحمیلی سعی کردند با کارشکنی که ایجاد می‌کنند جلوی رشد و پیشرفت‌ها را بگیرند.

وی با اشاره به تاریخ ایران در دوران پهلوی و دوران پس از آن به پیشرفت‌های مختلف نظام در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی اظهار کرد: در ساخت انواع پهبادها، ماهواره‌ها، انواع شناورهای دریایی راهدارها در ابعاد مختلف جزو کشورهای برتر در بحث نظامی در دنیا بوده‌ایم.

سردار قریشی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر معرفی دفاع مقدس به عنوان یک مدرسه برای ملت ایران، افزود: با اتکا به روحیه جهادی و اعتماد و سرمایه‌هایی که جوانان در دفاع مقدس به دست آوردند و با هدایت دلسوزانه رهبر معظم انقلاب، ملت ما در مسیری قرار گرفت که مورد تحسین دوستان و دشمنان قرار گرفت و کشوری را که وابسته و بی اراده و ضعیف بود، به کشوری قدرتمند و الگو برای کشورهای اسلامی تبدیل کرد.

جانشین سازمان بسیج رسانه کشور گفت: کشور ما در تولید علم و فناوری در دوران بعد از انقلاب به ۴۱۱ مورد دست یافت. در بحث سد سازی قبل از انقلاب در رده ۱۹ بودیم اما در سال‌های اخیر به رتبه سوم ارتقا یافت.

وی ادامه داد: کشور ما امروزه رتبه دوم فناوری سلول‌های بنیادی، رتبه سوم ساخت و ساز سد در دنیا، رتبه سوم فارغ‌التحصیلان مهندسی عمران، رتبه ششم در تولیدات فناوری نانو، رتبه هفتم در رشد امید به زندگی، رتبه دهم در صنعت هواپیما، رتبه یازدهم در کاهش مرگ‌ومیر، ششم در قدرت نظامی، چهاردهم در هوش مصنوعی، رتبه یازدهم در فناوری پرتاب ماهواره و جزو پنج کشور برتر دنیا در علم ژنتیک، جزو ۱۰ کشور دنیا در مقابله با بیماری کرونا، جزو ۱۰ کشور برتر سازنده داروهای بیماری‌های خاص و.. است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفان کشور افزود: همچنین قبل از انقلاب در ۹۷ درصد از تأمین دارو وابسته بودیم اما امروز افتخار می‌کنیم که برجسته‌ترین پزشکان و جراحان دنیا را داریم و بیش از ۹۷ درصد دارو را در کشور تولید می‌کنیم. همچنین در تولید علم در قبل از انقلاب یک مورد داشتیم اما در بعد از انقلاب ۴۱۸ مقاله تولید کردیم. در ساخت سد ۱۹ سد در قبل از انقلاب داشتیم که بعد از انقلاب این عدد سومین کشور سازنده سد هستیم.

وی گفت: قبل از انقلاب فارغ‌التحصیلان ما ۶ درصد بوده و امروز به بیش از ۴۴ درصد رسیده است. تعداد پزشکان و متخصصان زن ۵۹۷ نفر بوده‌اند که امروز بیش از ۶۰ هزار نفر پزشک و متخصص در بخش زنان داریم. نویسندگان در قبل از انقلاب ۱۰ نفر بودند و امروز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نویسنده مؤلف و نویسنده داریم.