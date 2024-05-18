اولین گفتاورد ملی نخبگان در پهنه خزر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین گفتاورد ملی نخبگان با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانش‌بنیان» در پهنه خزر شامل استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و قزوین با حضور سرپرست دانشگاه، رئیس بنیاد نخبگان گیلان و اعضای شورای آموزش عالی استان گیلان به صورت ویدئو کنفرانسی در دانشگاه گیلان برگزار شد.

این رویداد رقابتی، با هدف تعامل نخبگان، مدیران و مردم برگزار خواهد شد و مخاطبین این رویداد، تمام آحاد جامعه هستند به نحوی که راه‌حلی برای چالش‌های کشور ارائه کنند.

گفتاورد، یک رویداد چهار مرحله‌ای است و در مرحله اول آن، شرکت کنندگان می‌توانند ایده‌های خود را در ۵ محور اصلی شامل حوزه‌های «مالی و ارزی»، «منابع طبیعی»، «امنیت غذایی»، «نظام سلامت» و «حکمرانی هوشمند» ارائه کنند.

شنیدن و تقویت ایده‌های نخبگانی، علمی‌تر کردن مدیریت کشور، افزایش تفاهم اجتماعی و رشد عمومی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد است و برگزیدگان مرحله نیمه نهایی به بعد، عضو خانه نخبگان خواهند شد و به برگزیدگان رقابت نهایی هم علاوه بر جایزه نقدی ۱۰ میلیارد ریالی، ۱۰ میلیارد ریال اعتبار بابت عملیاتی کردن راه‌کارهای منتخب پرداخت خواهد شد.

نخبگان، استادان، دانشجویان، آموزگاران و… علاقه‌مند به شرکت در این رویداد بزرگ، تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ فرصت دارند با مراجعه به سامانه «debate.bmn.ir» ثبت‌نام و شرکت کنند.