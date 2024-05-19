ادله موافقان و مخالفان افزایش تعطیلات هفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز با استدلالهای فرهنگی و اجتماعی از قبیل قوام خانواده و فرصتهای با هم بودگی خانوادهها همراه بود، اما در تعیین روز تعطیلی استدلالهای ارائه شده صرفاً استدلالهایی اقتصادی بوده، ابعاد، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی مغفول ماند.
با رصد و مرور تعداد بالایی از گزارشهای رسانهای در چهارماهه اخیر در بیش از ۱۰۰ گزارش متوجه میشویم، اضافه شدن روز شنبه به تعطیلات توسط جریانی است که به واسطه حضور در ساختارهای رسمی و قدرت رسانهای بیشترین پوشش رسانهای را یافته و مورد حمایت قرار گرفته است در مقابل درباره تعطیلی روز پنج شنبه مطالب چندانی طرح نشده است.
با توجه به اهمیت بعد زمان در زیست و سبک زندگی متأسفانه این زاویه بررسی مورد غفلتی عجیب قرار گرفته است. به صورت کلی محل نزاع و گفتوگوها را میتوان در دو سطح بیان کرد:
یکم) ضرورت یا عدم ضرورت افزایش تعطیلات هفتگی و کاهش ساعات اداری؛
دوم) گزینش ایام تعطیلی: «پنج شنبه. جمعه» و «جمعه. شنبه».
متن فرارو با بررسی صحنه موجود و ارائه ادله موافقان و مخالفان تلاش خواهد کرد تا تحلیلی اجمالی از سطح اول ارائه داده، پیرامون سطح دوم گفتوگوها را امتداد داده و شرایط گفت وگوی بیشتر را مهیا سازد.
ادله موافقین افزایش تعطیلات (طرح شده توسط مجلس و دولت)
نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی؛
ارج نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی؛
توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری؛
توجه به اثربخشی و کارآیی در فرایندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدمات رسانی برتر؛
ارتقای بهرهوری نیروی کار؛
تأثیرگذاری بر حوزه گردشگری کاهش آلودگی هوا......
ادله مخالفان افزایش تعطیلات (توسط بخشهای خصوصی (خدماتی، تولیدی…))
کاهش راندمان کاری به وضعیتی بدتر از آنچه اینک نظام اداری و کاری گرفتار آن است؛
طولانی شدن فرایندهای اداری به علت افزایش تعطیلات و بین التعطیلیها که کشور را در یک وضعیت بلاتکلیفی قرار ی دهد و درنهایت به افزایش نارضایتیهای مردم از دستگاههای دولتی و حاکمیتی منجر خواهد شد؛
زیان عمده شغلهای آزاد و غیر دولتی اداری که زیانهای اقتصادی کلانی را در پی خواهد داشت؛
تحت تأثیر قرار گرفتن کارگران موقت و کاهش امکان کاریابی آنها جهت تأمین حداقل درآمد و پیامدهای منفی گسترده آن برای جامعه؛
بالا رفتن هزینههای کارفرمایی و تولید با افزایش تعطیلات و بلاتکلیفیهای ناشی از آن
ادله موافقین شنبه توسط بخشهای تجاری و بازرگانی
تقریباً میتوان گفت که تمام دلایل موافقان تعطیلی شنبه به یک دلیل بازگشت دارند این دلیل اقتصادی و مرتبط با تجارت بینالمللی ایران با جهان بوده استهماهنگ شدن با الگوی جهانی؛
افزایش زمان برای فرایندهای تجاری و مبادلات با بازارهای جهانی و منطقهای؛
افزایش زمان برای مراودات بانکی و گمرکی؛
توسعه اقتصاد گردشگری؛
بینالمللی شدن بازارها از جمله بازار سرمایه و بورس؛
کاهش هزینههای مبادله و زیان اقتصادی تعطیلات؛
مبادله پذیر کردن بیشتر خدمات؛
کاهش انزوای بینالمللی؛
افزایش بهرهوری و فراهم سازی زمینههای پیشرفت به واسطه ارتباط مؤثرتر در آینده پیش رو با دنیا؛
افزایش روزهای کاری مشترک با دنیا «از سه روز در هفته» به «چهار روز در هفته»؛
انتقال یک پیام مهم به دنیا که ایران به دنبال افزایش تعاملات و همکاری با دیگر کشورها برای تقویت روابط اقتصادی خود است.
ادله موافقان تعطیلی پنج شنبه
در مقابل این جریان گسترده تولید محتوا معدود افرادی بودهاند که در مخالفت با تعطیلی روز شنبه، استدلالهایی آوردهاند که در ذیل به آنها اشاره میشود.
عدم ارتباط طیف گستردهای از دستگاههای دولتی با ارتباطات و تبادلات اقتصادی بینالمللی؛
چند تقویمی بودن (قمری، شمسی) تقویم کشور و مشکل اضافه شدن تقویم میلادی در مناسبتهای مختلف مذهبی ملی و جهانی؛
مناسکی و فرهنگی بودن روز پنج شنبه و انجام فرایض دینی و زیارت اهل قبور و.... در این روز؛
منع شرعی مشابهت با یهود در فرض تعطیلی روز شنبه؛
داشتن آثار منفی مالی برای دولت؛
داشتن آثار منفی مالی برای واحدهای تولیدی؛
افزایش روزهای بین تعطیلی و ایجاد سردرگمی در مناسبتهای مختلف در طول سال؛
نیمه تعطیل بودن پنج شنبهها در حال حاضر و تداوم اثر آن حتی در صورت تعطیلی شنبه.
به تازگی پژوهشکده باقر العلوم در این خصوص پژوهشی انجام داده است.
