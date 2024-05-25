دلش را سند زد به نام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل کاشانی نماینده بنیاد دعبل خزاعی در کاشان در رثای رییس جمهور شهید شعر سرود.

متن این شعر در ادامه تقدیم مخاطبان می شود:

نگاهی به میز ریاست نداشت

همه عمر جز خیر و خدمت نداشت

دلش را سند زد به نام رضا

و جز این به چیزی رضایت نداشت

پرید از قفس روح آزاد او

در این دهر قصد اقامت نداشت

نشد لحظه ای غرق پست و مقام

به دنیا دلش هیچ الفت نداشت

رئیسی که در مدت دولتش

تکبر به آحاد ملت نداشت

شنیدم که در مدت خدمتش

شبی تا سحر خواب راحت نداشت

گلایه نکرد از بد اندیش ها

و از طعنه ها هم شکایت نداشت

قدم جای پای ولایت گذاشت

کلامی به لب غیر وحدت نداشت

دلش مثل آئینه پاک و زلال

غباری ز قهر و کدورت نداشت

کسی مثل او در مسیر تلاش

چنین غیرت و عزم و همت نداشت

به آنچه که می خواست آخر رسید

تمنا به غیر از شهادت نداشت