ابوالفضل عزیزی کارگردان فیلمکوتاه «ناظر» همزمان با اکران آنلاین این اثر، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره حضور سیما تیرانداز در نقش اصلی این فیلمکوتاه، گفت: هر چند این تجربه، اولین تجربه همکاری من با خانم تیرانداز بود، اما بهعنوان دستیار، پیش از این در پشتصحنه سینما حضور پیدا کرده و همکاری با چهرهها را تجربه کرده بودم. در ۲ فیلمکوتاه قبلیام هم از ظرفیت بازیگران چهره استفاده کردهام.
وی ادامه داد: حس خودم این است که بازیگر چهره، به بهتر دیده شدن فیلم کمک میکند. البته انتخاب این بازیگران به دلیل نزدیکی به کاراکترها هم بوده است و اینگونه نیست که بهصرف چهره بودن آنها را انتخاب کرده باشم.
عزیزی افزود: مطمئن بودم که حضور این بازیگران میتواند آوردهای برای فیلم به همراه داشته باشد و به فرآیند انتقال حسی که در فیلم به دنبال آن بودهام، کمک کند. در همکاری با خانم تیرانداز در فیلمکوتاه «ناظر» هم هیچ چالشی نداشتیم. آنچه برای بازیگر حرفهای مهم است، کوتاه یا بلند بودن یک فیلم نیست، بلکه بیش از هر چیز فیلمنامه برای آنها اهمیت دارد. امروز شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است که بازیگران صرفاً باتوجه به کوتاه یا بلند بودن یک فیلم بخواهند تصمیم بگیرند.
این کارگردان فیلم کوتاه در ادامه تأکید کرد: با توجه به سابقه همکاریام با بازیگران چهره در هر سه فیلم کوتاهم، معتقدم یکی از اصلیترین پشتوانهها برای شکلگیری این همکاریها، حسی بود که آنها نسبت به فیلمنامههای من داشتند. یک بازیگر حرفهای، در مرحله بعد از فیلمنامه، حتماً کارگردان را هم میسنجند و وقتی مطمئن میشود که کار میتواند به خروجی مطمئن برسد، اعتماد میکند و از آن به بعد به کارگردان اجازه میدهد تا کار خودش را انجام دهد. به همین دلیل گاهی فیلمهایی را شاهد هستیم که هرچند بازیگران چهره در آنها حضور دارند اما کارهای موفقی از کار درنیامدهاند که به دلیل نبود همین اعتماد و ارتباط میان بازیگران با کارگردان اثر است.
کارگردان «ناظر» درباره تجربه همکاری با انجمن سینمای جوانان ایران در فرآیند ساخت فیلم گفت: من فیلمسازی هستم که از همان مراحل آموزشی در انجمن سینمای جوانان حضور داشتهام، فیلمسازی را در این انجمن یاد گرفته و تا به امروز هم هر سه فیلم کوتاه خودم را با حمایت آنجا ساختهام. اگر انجمن سینمای جوانان در این سالها در کنار من نبود، حتماً نمیتوانستم فیلم بسازم و این واقعیتی است که بدون هیچ اغراقی آن را مطرح میکنم.
وی در پایان مطرح کرد: انجمن سینمای جوانان، همواره در مسیر فیلمسازی برای من مهم بوده است و از اساتید تا مدیران این انجمن در تمام این سالها زحمات بسیاری کشیدهاند تا از فیلمسازان دغدغهمند حمایت کنند. احساسم بهعنوان یک فیلمساز هم این است که همواره نگاهشان به همه استعدادها یکسان بوده است.
این فیلم کوتاه درباره مسئول حراستی است که درگیر مسئلهای شخصی میشود.
سیما تیرانداز، میثاق زارع، اسرا جلیلیان، پروا آقاجانی، ملیکا نیکخواه، رامونا خانقانی، بهاره همایونفر، نیوشا شهریوری، مهدی معیری، لیلی احمدی، مهناز محمدی پور و مرجان افصحی بازیگران این فیلم هستند.
«ناظر» سومین تجربه کارگردانی ابوالفضل عزیزی در حوزه فیلم کوتاه است. او پیش از این فیلمهای «گناه» و «مبادله (چنج)» را ساخته است.
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