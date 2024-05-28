بازی با شمس آذر آسان نیست/ پرسپولیس حق اشتباه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و نهم لیگ برتر شامگاه سه شنبه ۸ خرداد و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی شمس آذر خواهد رفت. سرخ‌پوشان با ۶۲ امتیاز در صدر قرار دارند و شمس آذر هم با ۳۹ امتیاز در مکان ششم جدول قرار دارد. شاگردان «اوسمار ویه‌را» به دلیل اینکه بتوانند خود را همچنان در صدر نگه دارند نیاز به کسب پیروزی و ۳ امتیاز این بازی دارند.

قاسم دهنوی کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد پرسپولیس در بازی‌های اخیر اظهار داشت: پرسپولیس فصل خوبی را تجربه کرده است بالاخره در تورنمنتی که به مدت ۸، ۹ ماه به طول خواهد انجامید طبیعی است که هم روزهای خوب داشته باشید و هم روزهای بد، خدا را شکر پرسپولیس در این فصل روزهای خوبی داشته به خصوص زمانی که یحیی گل محمدی از تیم جدا شد کسی فکرش را نمی‌کرد که «اوسمار ویه‌را» بتواند به عنوان جانشین او در پرسپولیس موفق شود اما او توانست نتایج قابل قبولی را کسب کند البته نباید از زحماتی که یحیی گل محمدی برای پرسپولیس کشید، غافل شد و او توانست در سال‌های اخیر تیم متحدی برای پرسپولیس بسازد.

بازی با شمس آذر به هیچ وجه آسان نیست

او در خصوص دیدار پرسپولیس با شمس آذر گفت: این بازی به هیچ وجه راحت نخواهد بود، شمس آذر تیم خوبی است که با برنامه بازی می‌کند و با مربی جوانی که دارد نتیجه خوبی را کسب کرده است. پرسپولیس نیم نگاهی به حفظ صدر و نیم نگاهی به کسب عنوان قهرمانی دارد و امیدوارم که بتواند در این بازی موفق باشد و پیروزی از آن پرسپولیس باشد.

بازیکنان در دو هفته باقی مانده حق اشتباه ندارند

پیشکسوت پرسپولیس در خصوص نقطه ضعف و قدرت این تیم در فصل جاری لیگ برتر تصریح کرد: پرسپولیس امسال نقطه ضعف کمی داشته است در بازی با استقلال خوزستان و در نیمه اول در خط دفاعی پرسپولیس بسیار عملکرد ضعیفی داشت و استرس از نتیجه نگرفتن در بین بازیکنان وجود داشت. در فاز حمله پرسپولیس همیشه تیم خوبی بوده و دست برتر را در بین حریفان خود داشته است. در دیدار با شمس آذر بازیکنان باید باید حواس خود را جمع کنند و حق اشتباه کردن ندارند چون این دیدار حکم مرگ و زندگی را برای آنها دارد.

عملکرد اوسمار عالی بوده است

دهنوی در رابطه با عملکرد اوسمار تصریح کرد: از دیدگاه خودم او عملکرد اوسمار در پرسپولیس عالی بوده است. برانکو باعث و بانی کیفیت کنونی پرسپولیس شد و بعد از او یحیی گل محمدی و حالا اوسمار توانسته‌اند به خوبی از میراثی که برای سرخ‌ها به جا گذاشته نگهداری کنند. البته به نظرم اگر هر شخصی غیر از اوسمار هم می‌آمد پرسپولیس می‌توانست نتایج خوبی را کسب کند. یک نکته مثبت در پرسپولیس ایجاد خلق موقعیت زیاد است که خدا را شکر تداوم داشته و امیدوارم در این دو بازی باقی مانده هم این روند ادامه داشته باشد. به جز نیمه اول دیدار با استقلال خوزستان که نمایش خوبی را از بازیکنان شاهد نبودیم در سایر بازی‌ها پرسپولیس خیلی خوب بوده است.