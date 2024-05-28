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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۴

درخواست شمس آذری ها از تماشاگران؛

اعلام میزان ظرفیت هواداران پرسپولیس برای دیدار با شمس آذر

اعلام میزان ظرفیت هواداران پرسپولیس برای دیدار با شمس آذر

میزان ظرفیت هواداران تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با شمس آذر در ورزشگاه سردار آزادگان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و پرسپولیس امروز سه شنبه ۸ خرداد در هفته بیست و نهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار می‌گیرند.

مصیب چگینی سرپرست تیم فوتبال شمس آذر در خصوص این بازی اظهار داشت: ظرفیت ورزشگاه سردار آزادگان در حدود ۱۴۸۰۰ نفر است که تمام بلیت‌های این بازی روز گذشته به فروش رفت.

او ادامه داد: از هواداران خواهش می‌کنم که اگر بلیت تهیه کرده‌اند به سمت ورزشگاه حرکت کنند، هم اکنون هم تعداد زیادی از هواداران از استان‌های همجوار برای تماشای این بازی به قزوین آمده‌اند.

چگینی درباره میزان ظرفیت هواداران پرسپولیس برای این بازی گفت: طبق قانون باید ۱۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه در اختیار هواداران تیم میهمان قرار گیرد و به همین منظور حدود ۵۰۰۰ بلیت به هواداران پرسپولیس فروخته شده است.

کد مطلب 6121278
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • Mehdi ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      1 0
      پاسخ
      10درصدمیشه ٥٠٠٠ بليط؟
    • حسین ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ظرفیت هواداران پرسپولیس واقعا خیلی کم است خواهش میکنم بیشترش کنین تا بیشتر هواداربیان
    • ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      محاسبات جدید ریاضی در ایران !!!!!؟؟؟؟؟؟۱۰درصد ۱۴۰۰۰میشه ۵۰۰۰هزار

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