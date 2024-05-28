اعلام میزان ظرفیت هواداران پرسپولیس برای دیدار با شمس آذر

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال شمس آذر و پرسپولیس امروز سه شنبه ۸ خرداد در هفته بیست و نهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار میگیرند.
مصیب چگینی سرپرست تیم فوتبال شمس آذر در خصوص این بازی اظهار داشت: ظرفیت ورزشگاه سردار آزادگان در حدود ۱۴۸۰۰ نفر است که تمام بلیتهای این بازی روز گذشته به فروش رفت.
او ادامه داد: از هواداران خواهش میکنم که اگر بلیت تهیه کردهاند به سمت ورزشگاه حرکت کنند، هم اکنون هم تعداد زیادی از هواداران از استانهای همجوار برای تماشای این بازی به قزوین آمدهاند.
چگینی درباره میزان ظرفیت هواداران پرسپولیس برای این بازی گفت: طبق قانون باید ۱۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه در اختیار هواداران تیم میهمان قرار گیرد و به همین منظور حدود ۵۰۰۰ بلیت به هواداران پرسپولیس فروخته شده است.
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