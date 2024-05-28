به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شمس آذر در هفته بیست و نهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با قضاوت موعود بنیادی فر رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان «اوسمار ویه را» به پایان رسید.

ترکیب شمس آذر: علیرضا جعفرپور، محسن طرحانی، هومن ربیع‌زاده، محمدرضا رضایی، حسین گودرزی، علی آزادمنش، پوریا سرآبادانی، صادق آلبوصبیح، امیرمحمد نسایی، محمد پاپی، فراز امامعلی (۱۴- کارت زرد)

ترکیب پرسپولیس: علیرضا بیرانوند - گئورگی گولسیانی - حسین کنعانی زادگان - عبدالکریم حسن - دانیال اسماعیلی‌فر - مسعود ریگی - سروش رفیعی - اوستون ارونوف - مهدی ترابی - امید عالیشاه و عیسی آل‌کثیر

بازیکنان شمس آذر بازی را بهتر آغاز کردند و در همان دقیقه اول موقعیتی را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کردند که با دفع توپ توسط مدافعان پرسپولیس همراه شد. در دقیقه ۵ کرنر برای تیم شمس آذر شکل گرفت که با دفع ناقص سروش رفیعی همراه شد و در ادامه ضربه محمد پاپی با برخورد به عیسی آل کثیر به شکل خطرناکی راهی کرنر شد.

در دقیقه ۱۴ و به دلیل خطای فراز امامعلی روی علیرضا بیرانوند، مهاجم شمس آذر توسط داور با کارت زرد جریمه شد.

ارونوف و گل اول برای پرسپولیس

در دقیقه ۱۹ و روی اشتباه مدافع شمس آذر توپ به مهدی ترابی رسید و او با پاسی در عمق عیسی آل کثیر را صاحب توپ کرد و در حالی که در مصافی تک به تک با دروازه بان شمس آذر قرار داشت با پاسی در عرض اوستون ارونوف را صاحب توپ کرد و این بازیکن گل اول بازی را برای پرسپولیس به ثمر رساند.

فرصت سوزی آلبوصبیح پرسپولیس را پیروز نگه داشت

در دقیقه ۲۷ کرنر برای شمس آذر شکل گرفت که با ارسال توپ به درون محوطه جریمه پرسپولیس، در حالی که هیچیک از بازیکنان پرسپولیس، صادق آلبوصبیح را مهار نکرده بودند این بازیکن نتوانست با ضربه سر دروازه پرسپولیس را باز کند و توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۳۱ موقعیتی خوبی برای شمس آذر از سمت چپ شکل گرفت که با ارسال توپ به سمت دروازه، علیرضا بیرانوند با مشت توپ را دور کرد تا این موقعیت هم برای شمس آذر از دست رود.