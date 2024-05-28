توان نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی دشمن را غافلگیر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر امیر دریادار شهرام ایرانی پیش از ظهر سه شنبه در سفر یک روزه‌اش به گیلان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توجه به پایه‌های دینی و اعتقادی در مراکز آموزشی نیروهای مسلح به ویژه نیروی راهبردی دریایی در اولویت است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به تمرکز چهار مهارت در آموزش نیروها اضافه کرد: مهارت دینی، امنیتی، تخصصی و عمومی در آموزش افراد مورد توجه است.

دریادار ایرانی با بیان اینکه مهارت‌های تخصصی مراکز آموزشی نیروی دریایی موجب حیرت جهانیان شده است، گفت: امروز دریادلان مقتدر جمهوری اسلامی ایران بر گستره و پهنه آبی و اقیانوس‌ها جهان احاطه دارند و همین مساله موجب شگفتی قدرت‌ها شده است.

وی با اشاره قدرت نمایی دریادلان ایران اسلامی در عرصه‌های جهانی افزود: نیروی راهبردی دریایی با مثلث توطئه، تحریم و تهدید و در کنار توجه به توان و تخصص بومی به اقتدار رسیده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه یگان‌های مسلح به خودباوری و خودکفایی رسیده است، گفت: توان علمی، نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی دشمن را غافلگیر کرده است.