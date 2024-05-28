میزبانی ۹ هزار داوطلب کنکور سراسری در حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طالبی، نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در برگزاری کنکور سراسری در حوزه دانشگاه صنعتی اصفهان بعد از سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دانشگاه صنعتی اصفهان در پنج حوزه‌ی دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشکده مهندسی نساجی، مجتمع خوارزمی، مجتمع ابوریحان و کتابخانه مرکزی دانشگاه در صبح روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ دی ماه جاری برگزار می‌شود.

طالبی خاطر نشان کرد: آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی با حضور ۴۵۰۰ نفر داوطلب ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه ۲۹ دی ماه و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی با حضور ۴۵۴۵ نفر داوطلب ساعت ۸ صبح روز جمعه ۳۰ دی ماه جاری آغاز می‌شود.

وی افزود: تعداد کل داوطلبان رشته‌های علوم تجربی و علوم ریاضی حوزه دانشگاه صنعتی اصفهان ۹۰۴۵ نفر هستند که از این تعداد ۲۹۷۶ نفر داوطلب خانم و ۶۰۶۹ نفر داوطلب آقا هستند.

مسئول برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه تمام تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون و رفاه داوطلبان این حوزه اندیشیده شده است خاطر نشان کرد: اتوبوس‌های شرکت واحد مسیر میدان جمهوری (دروازه تهران) به دانشگاه از ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه صبح روزهای آزمون، آماده سرویس دهی هستند. درب‌های ورودی شمالی و جنوبی دانشگاه از ساعت ۶ صبح روزهای آزمون باز بوده و امکان حضور داوطلبان گرامی به همراه خانواده محترم فراهم شده است. در این رابطه پارکینگ برای خودروهای شخصی پیش بینی شده است. همچنین توصیه می‌شود که از درب شمالی دانشگاه (به سمت شاهین شهر) به دانشگاه وارد شوند و ورود خود را به دقایق پایانی موکول ننمایند.

وی در مورد آن دسته از داوطلبانی که قصد استفاده از مترو دارند افزود: از پایانه متروی قدس به دانشگاه هم اتوبوس‌ها فقط روز پنج شنبه ۲۹ دی ماه از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح با فاصله هر ۱۵ دقیقه، سرویس دهی خواهند داشت.

گفتنی است بر اساس اعلام ستاد برگزاری آزمون‌های سراسری دانشگاه صنعتی اصفهان، توصیه‌های ضروری به منظور تأمین امنیت، سلامت و رفاه حال داوطلبان گرامی به شرح ذیل است.

۱- به داوطلبان گرامی توصیه می‌گردد از همراه داشتن هر گونه وسیله اضافی از جمله تلفن همراه و ماشین حساب خودداری نمایند.

۲- حتماً پیش از اعزام به محل آزمون، از همراه داشتن و صحت کلیه مدارک مورد نیاز از جمله کارت ملی یا شناسنامه، کارت ورود به جلسه و لوازم تحریر خود اطمینان حاصل کنید.

۳- پارکینگ به تعداد کافی در محوطه داخلی دانشگاه در نظر گرفته شده است و از این رو از داوطلبان گرامی تقاضا می‌گردد پس از ورود به محوطه دانشگاه با عوامل انتظامات همکاری نمایند.

۴- به خانواده‌های محترم داوطلبان توصیه می‌شود حتی‌الامکان از همراهی عزیزان خود خودداری نمایند. در صورت حضور در محوطه دانشگاه خواهشمند است در محل پارکینگ‌ها توقف کرده و به حوزه‌های امتحانی نزدیک نشوند.

۵- همراهان گرامی داوطلبان در صورتی که پس از رساندن داوطلب خود قصد ترک دانشگاه را دارید، به دلیل جلوگیری از ترافیک در محوطه دانشگاه، اجازه دهید تا تمامی خودروها وارد شوند سپس با آرامش دانشگاه را ترک نمایید.

۶- با مجریان برگزاری حوزه‌های آزمون همکاری و مساعدت شایسته را در برگزاری هر چه بهتر و در نهایت آرامش و اطمینان مبذول فرمائید.