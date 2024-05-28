سرلشکر سلامی انتخاب قالیباف به سمت رییس مجلس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی، انتخاب قالیباف به عنوان رئیس مجلس را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند آقای دکتر محمد باقر قالیباف

سلام علیکم؛

انتخاب جنابعالی با رای نمایندگان محترم ملت شریف ایران به سمت " رئیس مجلس شورای اسلامی " را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

خدای بزرگ را شاکریم مجلس دوازدهم در شرایطی برای ملت و مملکت اسلامی نقش آفرینی می‌کند که جمهوری اسلامی ایران پس از اقدام تاریخی نیروهای مسلح مقتدر کشور در "عملیات وعده صادق " و سپس ابراز عشق، ارادت و وفاداری شکوهمند آحاد مختلف مردم قدرشناس و قدردان به خادم الرضا علیه السلام شهید جمهور " آیت الله دکتر رئیسی " و شهدای همراه در نقطه‌ای باشکوه از عزت و اقتدار بین المللی ایستاده است و تلاش و مجاهدت خالصانه در این مقطع خطیر می‌تواند با امید افزایی و انگیزه مضاعف، تمرکز به منافع و مصالح ملی، پاسخ به نیازهای تقنینی و نظارت هوشمندانه و کارآمد بر اجرای قوانین و نیز همدلی و هم افزایی با سایر قوا، نویدبخش آینده ای پرفروغ برای ایران و ایرانی باشد.

بی شک پیشینه جهادی آن برادر عالی قدر به ویژه تجارب ارزشمند مدیریتی در این جایگاه حساس همراه با انگیزه و اراده صادقانه و مسئولانه سایر منتخبان ملت تحت تدابیر و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تاکید ایشان بر اینکه " مجلس باید آرامش بخش و امیدآفرین و برانگیزاننده همت‌ها و دعوت کننده به همدلی و برادری در محیط کشور باشد"، پشتوانه ای قوی و امیدوار کننده‌ای است که می‌تواند این مجلس را در سرانجام دوره خود مفتخر به جلب رضایت امام و امت سازد.

موفقیت و سربلندی جنابعالی در این سنگر سترگ و مقدس ظل توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از منویات و هدایت‌های نورانی نایب برحق ایشان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) را از درگاه خدای قادر متعال مسئلت می‌جویم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی