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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۵۲

سردار گودرزی خبر داد؛

کشف ۴۰۸ کیلوگرم موادمخدر در مرز سراوان

کشف ۴۰۸ کیلوگرم موادمخدر در مرز سراوان

فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۴۰۸ کیلوگرم انواع موادمخدر و توقیف دو دستگاه خودرو حامل مواد مخدر در مرزهای شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی گفت: در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق مواد مخدر، مرزداران استان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی شهرستان سراوان، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان برای ورود محموله سنگین مواد مخدر از منطقه مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی، انهدام این باند قاچاق مواد افیونی را در دستور کار قرار دادند.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان و همچنین زمان برنامه‌ریزی شده جهت انتقال محموله مواد مخدر به عمق کشور مشخص شد و مرزداران دلاور در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با اجرای کمین هدفمند منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطلاعاتی مرزبانی استان توانستند محموله مواد مخدر را کشف کنند.

سردار گودرزی در ادامه عنوان کرد: سوداگران مرگ به محض روئیت مأموران، اقدام به تیر اندازی کرده که مرزبانان نیز بلافاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب مقابله به مثل کرده و به علت حجم زیاد آتش مأموران، قاچاقچیان تاب مقابله نداشته و عرصه را بر خود تنگ دیده و با برجا گذاشتن خودرو و محموله مواد مخدر به سمت خاک کشور مقابل متواری شدند.

وی افزود: مرزداران غیور در این عملیات موفق شدند، ضمن توقیف دو دستگاه خودرو، مقدار ۴۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل؛ ۱۵۸ کیلوگرم تریاک و ۲۵۰ کیلوگرم حشیش را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا خاطر نشان کرد: دشمنان قسم خورده ایران اسلامی باید بدانند که امروز مرزداران غیور بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی باز، امنیتی مثال‌زدنی را برای امت اسلامی به ارمغان خواهند آورد.

کد مطلب 6121631

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