لزوم واکاوی زندگی نامه شهدا / بدهکار حضرت امام هستیم

به گزارش خبرنگار مهر سردار غلامحسین غیب پرور شامگاه سه شنبه در یادواره شهدای منطقه ۴ و یادبود شهدای عزیز خدمت در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) رشت با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای خدمت به ویژه آیت الله شهید رئیسی اظهار کرد: رئیس جمهوری دانشمند، شجاع، صادق، مردمی و متعهد را از دست دادیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی (ع) با بیان اینکه شهدای خدمت در دل مردم جایگاه ویژه ای داشتند و دارند، گفت: شهدا انسان‌های برجسته ای بودند و زندگی، رفتار و سیر و سلوکشان انسان ساز است.

سردار غیب پرور با اشاره به فهم و درک عمیق دین خدا از سوی شهدا اضافه‌کرد: شهدا دین الهی را با جان و دل درک و لمس کرده بودند.

وی با بیان اینکه شهدا امتحان شأن را خوب پس دادند، افزود: همه انسان‌ها تحت آزمون الهی قرار دارند و هیچ کسی از این موضوع مستثنی نیست.

جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی (ع) با اشاره به اینکه منزلت خواهی رایگان به دست نمی‌آید، گفت: دست یابی به هر گوهر نابی نیازمند تلاش و مجاهدت است.

سردار غیب پرور با بیان اینکه اخلاص رمز توفیق شهدا است، اضافه کرد: به تعبیر حضرت امام جایگاه والای شهدا برای خاکیان و افلاکیان گنگ است.

جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی (ع) با بیان اینکه آیت الله شهید رئیسی به مظلومیت شهیدان بهشتی و رجایی مانند شد، گفت: بسیاری از افراد در مراسم تشییع و محافل شهید رئیسی طلب مغفرت و حلالیت کردند.

سردار غیب پرور با تاکید بر واکاوی زندگی نامه شهدا اضافه کرد: جوانان امروز زندگی نامه شهدا را مورد جست و جو و واکاوی قرار دهند، قطعاً متأثر و متحیر می‌شوند.

وی با بیان اینکه همه بدهکار حضرت امام هستیم و این بدهی جبران شدنی نیست، افزود: امام خمینی (ره) دین خدا را احیا کرد و فقط نباید شخصیت و جایگاه امام را در بیرون کردن پهلوی بدانیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی (ع) با بیان اینکه در قبال شهدا و امامین انقلاب تکلیف مند هستیم، گفت: برای حفظ، دوام و قوام نظام اسلامی همه مسوولیم و هیچ گونه کوتاهی در این بخش قابل پذیرش نیست.

سردار غیب پرور با اشاره به سست بودن پایه‌های اعتقادی و دینی برخی افراد اضافه کرد: برخی افراد تا اتفاق کوچکی می‌افتد دین شأن را می‌فروشند و از قطار انقلاب پیاده می‌شوند که این مهم، خسران است.

جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی (ع) با اشاره به جایگاه تفکر بسیجی افزود: بسیجی بودن، ماندن و رفتار کردن زمینه ساز قوام و دوام انقلاب اسلامی است.