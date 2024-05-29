جهش تولید به تزریق منابع بانکی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس با یکی از بانک‌های گیلان که با حضور مدیر دو پروژه بزرگ صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: دانش فنی و بازار مطلوب نیازمند دو اصل اساسی برای پایداری تولید است.

وی حمایت از صنایع هایتک و دانش محور را راهبرد اعتلای صنعتی دانست و افزود: دو طرح صنعتی بزرگ در زمینه تولید قطعات خودرویی و صنایع فناور ساختمانی در رشت منتظر حمایت تسهیلاتی برای اجرا و تکمیل طرح توسعه پروژه خود هستند و قطعاً همکاری مناسب بانک‌ها می‌تواند نتیجه بخش باشد.

پورحیدری با اشاره به شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم اضافه کرد: تحقق جهش قابل توجه در تولید کشور مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهایی است که در گام اول نیاز به تزریق منابع مالی و بانکی دارد تا شاهد پویایی و افزایش ظرفیت‌های واحدهای صنعتی باشیم.

وی همچنین گفت: طرح توسعه یکی از بزرگترین تأمین کنندگان قفل خودرو برای خودروسازان کشور و طرح شرکت گسترش فن آوری‌های صنعت ساختمان، مبتکر در زمینه حفاظت از ساختمان در برابر زلزله و بلایای طبیعی پروژه‌هایی است که نیازمند تسهیلات بانکی است.