راه اندازی باند جدید فرودگاه کرمانشاه تا پایان تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی در استان کرمانشاه اظهار کرد: پروژه بهسازی باند فرودگاه کرمانشاه مدتها به دلایل سیاسی متوقف و راکد مانده بود.
وی ادامه داد: با پیگیریهای ویژه استاندار کرمانشاه پیشرفت پروژه با سرعت قابل قبولی در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس پیش بینیها از سرعت پیشرفت پروژه، برآورد ما این است پروژه باند جدید فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) کرمانشاه تا پایان تیرماه به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: پیشرفت نهضت ملی مسکن بهخوبی مشهود است و خوشبختانه در بسیاری از شاخصها در سطح جداول کشور قرار گرفتهایم.
الماسی یکی از ایدههای خلاقانه و موفق استان را اهدای زمین روستایی در استان کرمانشاه اعلام کرد و تاکید کرد: این ایده در استان کرمانشاه مطرح شد و مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت تا جاییکه بسیاری از متقاضیان مسکن شهری خواستار مهاجرت به روستاها و استفاده از طرح را دارند که میتواند الگویی برای سایر استانها نیز باشد.
وی از همکاری منسجم، فعال و دقیق آزمایشگاه مکانیک خاک در پروژهها خبر داد و افزود: تلاش زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی در استان کرمانشاه باعث شده این پروژهها با کمترین قیمت بهصورت منظم پیشرفت مناسبی داشته باشد.
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