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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۲۸

مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه خبر داد؛

راه اندازی باند جدید فرودگاه کرمانشاه تا پایان تیرماه

راه اندازی باند جدید فرودگاه کرمانشاه تا پایان تیرماه

کرمانشاه- مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از راه اندازی باند جدید فرودگاه کرمانشاه تا پایان تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در استان کرمانشاه اظهار کرد: پروژه بهسازی باند فرودگاه کرمانشاه مدت‌ها به دلایل سیاسی متوقف و راکد مانده بود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های ویژه استاندار کرمانشاه پیشرفت پروژه با سرعت قابل قبولی در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس پیش بینی‌ها از سرعت پیشرفت پروژه، برآورد ما این است پروژه باند جدید فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) کرمانشاه تا پایان تیرماه به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: پیشرفت نهضت ملی مسکن به‌خوبی مشهود است و خوشبختانه در بسیاری از شاخص‌ها در سطح جداول کشور قرار گرفته‌ایم.

الماسی یکی از ایده‌های خلاقانه و موفق استان را اهدای زمین روستایی در استان کرمانشاه اعلام کرد و تاکید کرد: این ایده در استان کرمانشاه مطرح شد و مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت تا جایی‌که بسیاری از متقاضیان مسکن شهری خواستار مهاجرت به روستاها و استفاده از طرح را دارند که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها نیز باشد.

وی از همکاری منسجم، فعال و دقیق آزمایشگاه مکانیک خاک در پروژه‌ها خبر داد و افزود: تلاش زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در استان کرمانشاه باعث شده این پروژه‌ها با کمترین قیمت به‌صورت منظم پیشرفت مناسبی داشته باشد.

کد مطلب 6122908

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    نظرات

    • کرمانشاهی ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      افتتاح باند اصلی فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه در تیر ماه سال جاری بطور کامل و با تجهیزات ناوبری بروز بهره برداری می شود ؟؟؟
    • ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      یه هواپیما برای کیش نداریم ، بعد میایم باند پرواز توسعه میدیم!!
    • بهرام IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      1 0
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      با با جان مادرتون پروازهای کرمانشاه را بیشتر کنید،الان برای حداقل یکماه بعد بلیط هواپیما از تهران به کرمانشاه و بعلکس پیدا میشه ،سرویس شدیم بخدا.

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