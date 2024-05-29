انهدام باند قاچاق مسلحانه و کشف بیش از ۲ تن مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا اظهار داشت: برابر تاکید فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برخورد جدی با عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر، اولویت اصلی اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در سال جاری، مبارزه قاطع و همه جانبه با باندها و گروه‌های مسلحانه حمل و قاچاق مواد مخدر به ویژه در حوزه شرق، جنوب شرق و کویر مرکزی قرار گرفت.

سردار کاکاوند در ادامه به تشریح جزئیات دستگیری عنصر اصلی و شرور مسلح، مرتبطین و نیز انهدام باند قاچاق مسلحانه مواد مخدر در شرق کشور پرداخت و خاطر نشان کرد: با راهبری و اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری احدی از عناصر اصلی و شرور مسلح که با ارتباط گیری با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر در خارج از کشور و راه اندازی شبکه ای منسجم و اجیر کردن افراد مسلح در حاشیه نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان، اقدام به قاچاق محموله‌های عمده مواد مخدر از کشور پاکستان و افغانستان به صورت مسلحانه به داخل کشور می‌نمود، در دستور کار کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا همچنین افزود: سرانجام پس از ماه‌ها اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی و طی ۳ مرحله عملیات ضربتی، شرور فوق و تمام اعضای شبکه‌اش دستگیر و از این باند، ۲ تن و ۲۲۵ کیلوگرم تریاک و ۸۶ کیلوگرم حشیش به همراه یک قبضه سلاح، ۳۵۰ عدد فشنگ و جعبه نوار مربوطه و ۴ دستگاه خودرو از آنان کشف و توقیف توقیف شد.

این مقام انتظامی در خاتمه بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور تأکید و خاطرنشان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور با فرا گرفتن آموزش‌های خاص اطلاعاتی و عملیاتی از آمادگی و اشرافیت بالایی برخوردار هستند و با حضور مقتدرانه خود در مناطق هدف، اجازه جولان به اشرار و قاچاقچیان مسلح و عناصر اصلی حمل و قاچاق مواد مخدر و روان گردان را نخواهند داد.