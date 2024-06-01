به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری کارگران قهرمانی کشور (یادبود شهدای خدمت) طی روزهای دهم و یازدهم خردادماه به میزبانی شهر اهواز در استان خوزستان برگزار شد.

در این رقابت‌ها تیم وزنه‌برداری کردستان با کسب ۳ مدال طلا و ۹ مدال نقره در مجموع با کسب ۱۲ نشان طلا و نقره به مقام دوم کشور دست یافت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم میلاد رضایی سه نشان زرین طلا را کسب کرد، در وزن ۶۱ کیلوگرم متین محمدی سه نشان نقره را بر گردن آویخت، در وزن ۷۳ کیلوگرم شاهین مقصودی به سه مدال نقره دست یافت و در وزن ۸۹ کیلوگرم علیرضا کاردانیان سه گردن‌آویز نقره را از آن خود کرد.

در رده‌بندی تیمی، خوزستان بر سکوی قهرمانی ایستاد، کردستان مقام نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم فارس حائز رتبه سوم شد.

جمیل کرباسی سرمربی، لقمان صالحی مربی و سید امید محمدی سرپرست تیم اعزامی وزنه‌برداری شرکت پایانه‌های نفتی پترو صنعت کردستان بودند.

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