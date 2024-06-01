دریافت 15 MB کد مطلب 6124696 https://mehrnews.com/x354TP ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۵۹ کد مطلب 6124696 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۵۹ صحبتهای حقانیان پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ وحید حقانیان پس از ثبت نام در انتخابات گفت: با تصمیم شخصی داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری شدهام. کپی شد مطالب مرتبط شرایط ایران و جهان را در این مقطع مهم میدانم/ با تصمیم شخصی آمدم نامنویسی ۸ نفر دیگر قطعی شد/ ماراتن ثبتنامها فردا و پسفردا هم ادامه دارد تسلیت معاون اول رئیس جمهور به وحید حقانیان برچسبها سید وحید حقانیان انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری 1403 وزارت کشور تالار وزارت کشور
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