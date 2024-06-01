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کد مطلب 6124696
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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۵۹

صحبت‌های حقانیان پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

صحبت‌های حقانیان پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

وحید حقانیان پس از ثبت نام در انتخابات گفت: با تصمیم شخصی داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌ام.

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