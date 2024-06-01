شرایط ایران و جهان را در این مقطع مهم میدانم

به گزارش خبرنگار مهر، «وحید حقانیان» داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، پس از ثبت نام، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز بنا دارم در معرض و منظر شما مردم فهیم باشم و از بطن هفتم نظام به پوسته ظاهری گذر کنم.

وی ادامه داد: شرایط ایران و جهان را در این مقطع خاص تاریخی مهم می‌دانم و به همین دلیل با تصمیم شخصی خود را برای نامزدی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کنم.

داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری افزود: گذر این مرحله تاریخی و نظم نوین جهانی با توجه به منافع کشورها نیازمند بهره گیری از خرد جمعی حضور گسترده مردم و استفاده از توانایی‌های مادی و معنوی کشور است.

وی گفت: در ۴۵ سال پسا انقلاب مردمی با وجود مشکلات فراوان ایجاد شده برای کشور این رهبری نظام بوده است که توانسته یک کشور را از جنگ تحمیلی و احتمال درگیر شدن در جنگ‌های دیگر نجات دهد.

حقانیان تاکید کرد: ایران امروز نیازمند بهره‌گیری از هنر مدیریت برای بکارگیری همه مدیران، مردم و صاحبنظران کشور است.

وی تصریح کرد: امروز که در خدمت مردم ایران حاضر شده‌ام فردی هستم که از ۱۸ سالگی، شروع فعالیت در حزب جمهوری اسلامی ایران و درک بزرگانی همچون آیت الله شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و مرحوم آیت الله رفسنجانی و بزرگان دیگر کار اجرایی، فرهنگی و سیاست ورزی را آغاز کردم.

وی بیان داشت: دو دوران ۴۵ ساله در نهاد ریاست جمهوری و دفتر مقام معظم رهبری با ارتباط نزدیک با کلیه بزرگان، همه روئسای قوه مجریه و با همه مسئولان تبادل نظر داشته و با مسائل کشور آشنایی کامل دارم.