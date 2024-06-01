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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۴۲

حقانیان پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری:

شرایط ایران و جهان را در این مقطع مهم میدانم

شرایط ایران و جهان را در این مقطع مهم میدانم

داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری گفت: شرایط ایران و جهان را در این مقطع مهم میدانم و با تصمیم شخصی خود را نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میدانم.

به گزارش خبرنگار مهر، «وحید حقانیان» داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، پس از ثبت نام، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز بنا دارم در معرض و منظر شما مردم فهیم باشم و از بطن هفتم نظام به پوسته ظاهری گذر کنم.

وی ادامه داد: شرایط ایران و جهان را در این مقطع خاص تاریخی مهم می‌دانم و به همین دلیل با تصمیم شخصی خود را برای نامزدی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کنم.

داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری افزود: گذر این مرحله تاریخی و نظم نوین جهانی با توجه به منافع کشورها نیازمند بهره گیری از خرد جمعی حضور گسترده مردم و استفاده از توانایی‌های مادی و معنوی کشور است.

وی گفت: در ۴۵ سال پسا انقلاب مردمی با وجود مشکلات فراوان ایجاد شده برای کشور این رهبری نظام بوده است که توانسته یک کشور را از جنگ تحمیلی و احتمال درگیر شدن در جنگ‌های دیگر نجات دهد.

حقانیان تاکید کرد: ایران امروز نیازمند بهره‌گیری از هنر مدیریت برای بکارگیری همه مدیران، مردم و صاحبنظران کشور است.

وی تصریح کرد: امروز که در خدمت مردم ایران حاضر شده‌ام فردی هستم که از ۱۸ سالگی، شروع فعالیت در حزب جمهوری اسلامی ایران و درک بزرگانی همچون آیت الله شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و مرحوم آیت الله رفسنجانی و بزرگان دیگر کار اجرایی، فرهنگی و سیاست ورزی را آغاز کردم.

وی بیان داشت: دو دوران ۴۵ ساله در نهاد ریاست جمهوری و دفتر مقام معظم رهبری با ارتباط نزدیک با کلیه بزرگان، همه روئسای قوه مجریه و با همه مسئولان تبادل نظر داشته و با مسائل کشور آشنایی کامل دارم.

کد مطلب 6124685
نفیسه عبدالهی

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