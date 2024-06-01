به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات ستاد پشتیبانی و صدور مجوز ایستگاه‌های صلواتی مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام (ره)، اظهار کرد: امسال نیز همچون سال گذشته افتخار خدمت در حوزه امور پشتیبانی، اجرایی، صدور مجوز و ضوابط برپایی ایستگاه‌های صلواتی به اداره کل مدیریت بحران به عنوان نماینده تام الاختیار استاندار تهران در ستاد مرکزی برگزاری سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام راحل محول شده است.

یزدی مهر با بیان اینکه ستاد صدور مجوز و ضوابط برپایی ایستگاه‌های صلواتی با مسؤولیت اداره کل مدیریت بحران استان تهران با همه توان و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی ماهر و علاقه مند به امام راحل هماهنگی‌های لازم را در خصوص برگزاری هر چه باشکوه‌تر گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) انجام داده است گفت: این ستاد از ۲۶ اردیبهشت ماه با ظرفیت ۲۵ نیرو در بخشداری آفتاب مستقر شده است.

جانشین استاندار تهران در ستاد پشتیبانی و صدور مجوز ایستگاه‌های صلواتی مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال امام راحل از هماهنگی‌های لازم با مسؤولان ایستگاه‌های صلواتی در حوزه‌های مختلف خبر داد و افزود: تمهیدات لازم در حوزه امنیت و انتظامی، ترافیکی و حمل و نقل، راهنمایی مراجعین و زوار، پذیرایی از زائران امام (ره)، اقدامات پیشگیرانه در بخش مخاطرات احتمالی، اسکان زائران و ارائه خدمات فرهنگی اندیشیده شده است.

یزدی مهر با اشاره به استقبال مردمی در جهت تحقق ادای دین مردم نسبت به آرمان‌های امام راحل عنوان کرد: مطابق سال‌های گذشته بر اساس مراجعات مردمی تا به امروز بالغ بر ۱۲۵ ایستگاه صلواتی، فرهنگی و خدماتی جانمایی و بارگذاری شده است.

وی در تشریح جزئیات بیشتر این استقبال مردمی از برپایی ایستگاه‌های پذیرایی از زوار حرم امام خمینی (ره) بیان کرد: بر اساس حضور مردم، خیرین و علاقه مندان به امام مهربانی‌ها افزایش سقف برپایی ایستگاه‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در خصوص نوع سازه ایستگاه‌های صلواتی مراسم یاد شده، اظهار کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی، این ایستگاه‌ها باید از استحکام قابل قبول برخوردار باشد.

وی در ادامه بر ضرورت حفظ کرامت انسان‌ها و ارج نهادن به زوار، مراجعین، مجاورین و علاقه مندان به امام عظیم الشان که یکی از اهداف مهم ستاد است تاکید کرد و افزود: همه اقدامات و تصمیمات ستاد بر این اساس پیاده سازی شده است.

جانشین استاندار تهران در ستاد پشتیبانی و صدور مجوز ایستگاه‌های صلواتی مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بر ضرورت کیفیت اقلام پذیرایی کاملاً بهداشتی و بسته بندی شده با کیفیت مطلوب و پلمب شده تاکید کرد و گفت: با توجه به حفظ کرامت زوار به تمامی برپا کنندگان و برگزار کنندگان ایستگاه‌های پذیرایی صلواتی و فرهنگی دستور داده شد از پذیرایی با محصولات بدون پوشش و پلمب استاندارد نیز به طور جدی خودداری شود.

یزدی مهر با تاکید بر اینکه ایستگاه‌های برپا شده ایستگاه‌های پذیرایی صلواتی و فرهنگی هستند اظهار کرد: این ایستگاه‌ها علاوه بر مواد خوراکی و آب معدنی، بسته‌های فرهنگی برای اقشار مختلف از جمله کودکان و نونهالان و زوار گرانقدر، تقدیم می‌کنند.

جانشین استاندار تهران در ستاد پشتیبانی و صدور مجوز ایستگاه‌های صلواتی مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) در خصوص ساعت کاری ستاد صدور مجوز گفت: این ستاد همه روزه از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۳ فعال است و این خدمات تا شب قبل از مراسم بزرگداشت تداوم خواهد داشت که به مردم علاقه مند و داوطلبان برپایی ایستگاه‌های صلواتی خدمات رسانی می‌کند و همچنین تلاش شده طبق هماهنگی با مجموعه‌های مختلف نسبت به درخواست‌های ارسالی از حوزه پشتیبانی جامه عمل پوشانده شود ضمناً این ستاد با توجه به حفظ کرامت زوار در صدد تهیه صندلی‌های مناسب برای سالمندان و تأمین ون‌های برقی بدون سقف و تهیه ویلچر برای سالخوردگان، کودکان و افراد دارای ناتوانی جسمی اقدام کرده است.

وی در ادامه از آمادگی کامل همه دستگاه‌های خدمت رسان اعم از آب و برق و گاز و اورژانس و آتش نشانی برای برگزاری این مراسم خبر داد و گفت: تمام نیروها با روحیه جهادی برای خدمت رسانی به زوار آمادگی لازم را دارند.