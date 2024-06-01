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کد مطلب 6125012
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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۴۹

آماده سازی سکوی قهرمانی در ورزشگاه دستگردی و آزادی

آماده سازی سکوی قهرمانی در ورزشگاه دستگردی و آزادی

مسئولان برگزاری بازی‌های لیگ برتر در حال آماده سازی سکوی قهرمانی دو تیم پرسپولیس یا استقلال هستند.

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