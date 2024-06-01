دریافت 25 MB کد مطلب 6125012 https://mehrnews.com/x3553g ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۴۹ کد مطلب 6125012 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۴۹ آماده سازی سکوی قهرمانی در ورزشگاه دستگردی و آزادی مسئولان برگزاری بازیهای لیگ برتر در حال آماده سازی سکوی قهرمانی دو تیم پرسپولیس یا استقلال هستند. کپی شد مطالب مرتبط ورود هواداران به سکوهای ممنوعه آزادی/ ظرفیت ورزشگاه در حال تکمیل واگذاری سرخابی ها مشکلی نداشت/ رییس جودو منفصل از خدمت نیست زمان باز شدن درهای ورزشگاه آزادی به روی هواداران پرسپولیس مشخص شد تک گل پرسپولیس به مس رفسنجان و شادی قهرمانی سرخپوشان فیلم صحنه مشکوک به گل برای استقلال مقابل پیکان تاثیر غیبت تماشاگران بر عملکرد استقلال/ شانس کدام تیم بیشتر است؟ برچسبها ورزشگاه آزادی ورزشگاه دستگردی ورزشگاه دستگردی تهران تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال پرسپولیس لیگ برتر فوتبال ایران
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