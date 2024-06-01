واگذاری سرخابی ها مشکلی نداشت/ رییس جودو منفصل از خدمت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و سخنگوی این وزارتخانه امروز (شنبه ١٢ خرداد) در نشست خبری که در محل وزارت ورزش برگزار شد، ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی این معاونت و برنامه های پیش رو، پاسخگوی پرسش های مطرح از سوی نمایندگان رسانه ها بود.

وی در آغاز این نشست ضمن تسلیت شهادت رییس جمهور و هیات همراه و همچنین در پیش بودن ایام ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: جامعه ورزش هیچ گاه خدمتت رییس جمهور شهید را فراموش نمی کُند، فردی که چند ساعت وقت گذاشت و به وزارت ورزش آمد ،این اقدامات جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به شرح وظایف معاونتی که تصدی آن را دارد، ادامه داد: با دستور مقام عالی وزارت، حوزه فرهنگی به معاونت قهرمانی و توسعه ورزش حرفه‌ای منتقل شد.بنابراین در این مدت دنبال برخی کارها در حوزه فرهنگی هم بودیم که ایجاد و نحوه کانون هواداران، نحوه تشکیل واحدهای فرهنگی باشگاه‌ها و الزامات فرهنگی در قراردادهای ورزشی از جمله آنها هستند.

اسبقیان تقویت ساختار فرهنگی ورزش کشور، کارگاه ارتقا فرهنگ هواداری، تشکیل شورای فرهنگی وزارت ورزش و جوانان و ... را از دیگر برنامه‌ها و امور حوزه فرهنگی در حوزه معاونتش عنوان کرد.

معاون وزیر ورزش تصریح کرد: قبلاً معاونت فرهنگی با معاونت همگانی ادغام شده بود. در خبرها عنوان می‌شد که بخش فرهنگی در وزارت ورزش حذف شده است اما باید بگویم که نه تنها حذف نشده، بلکه ارزش آن بالا رفته است. چون موضوعات فرهنگی در حوزه تیم‌ها و فدراسیون ها قرار می‌گیرند. حذف شنوی باشگاه‌ها و تیم‌ها از معاونت قهرمانی کارسازتر است.

اسبقیان در این زمینه تاکید داشت که به فدراسیون‌ها اعلام شده که آنها را در دو شاخص بخش فرهنگی و بخش همگانی و قهرمانی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

سخنگوی وزیر ورزش با بیان اینکه موضوعات فرهنگی در اولویت وزارت ورزش و مورد تاکید وزیر است، به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اشاره داشت و گفت: تشکیل شورای عالی ورزش با حضور رییس جمهور منجر به اتفاقات خوبی شد که بر این اساس تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام و تصویب سناریوهای تکمیل و مولدسازی پروژه‌ها از جمله آنها بودند. همچنین تصویب برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور و آغاز فرآیند سند آمایش سرزمینی کشور جزو دیگر مصوبات بودند.

وی خاطرنشان کرد: آمایش سرزمینی در مراحل پایانی است، رسیدن به این مرحله از کار به لطف تاکیدات رییس جمهور و اصرار او بر تسریع این روند است. آن چیزی که در دوره حضور رییس جمهور در حوزه ورزش رخ داد، در این دوره ۳۳ ماهه بی نظیر بود.

اسبقیان با بیان اینکه واگذاری قطعی پرسپولیس و استقلال از دیگر اتفاقات این سال‌ها بود، یادآور شد: در سال‌های گذشته صحبت زیادی در این باره شد اما با تاکید ویژه آیت الله رییسی به نتیجه رسید. همچنین تصویب ساخت شهرک مدال‌آوران و پیگیری اصلاح لایحه سرباز قهرمان در همین دوره انجام شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: به تسویه مطالبات مربیان و قهرمانان اشاره کنم که در دوره آیت الله رییسی انجام شد.در این دوره سه بار از قهرمانان و مدال‌آوران با حضور رییس جمهور تجلیل شد. همچنین ۲۹ نفر از قهرمانان استخدام شدند و تسهیلات زیادی به مدال‌آوران داده شد.

معاون وزیر ورزش در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با ورزشگاه جدید تهران مطرح شد و اینکه «با توجه به اینکه ورزش حامی اصلی خود در دولت را از دست داد، ادامه ساخت این ورزشگاه به چه صورت خواهد بود؟»، گفت: ورزش حامی اصلی خود را در دولت از دست داد اما معتقدیم که کار در دولت در حال انجام است. با پیگیری‌های دولت و پیگیری وزیر ورزش ، ما در حمایت از ورزش هیچ مشکلی نخواهیم داد و رییس جمهور جدید راه رییسی را دنبال می کند. به جز این قطعا اتفاق خاصی نمی‌تواند رخ بدهد. روند آن پروژه در حال پیگیری است و تفاهم‌نامه نیز انجام شده است و هیچ مشکل خاصی در روند اجرای این پروژه وجود ندارد.

سخنگوی وزارت ورزش در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار مهر در رابطه با برخورد با فدراسیون هایی که احیاناً در المپیک نتیجه نمی گیرند، گفت: وزارت ورزش کار نظارتی خود را با جدیت دنبال می‌کند ، اما تصمیم گیری درباره ادامه کار روسای فدراسیون ها، مجامع آنها هستند و ما به تصمیمات آنها احترام می‌گذاریم. رییس فدراسیون مکلف به پاسخگویی به اعضای مجمع است.

وی در واکنش به تکرار پرسش توسط خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخورد می شود با آنها یا نه، گفت: نمی دانم منظور شما از برخورد چیست، برکناری یا …در اختیار مجامع است، اما تذکر و پیگیری از وظایف وزارت ورزش است که انجام می‌شود.

وی درباره انتخابات فدراسیون تنیس گفت: دستگاه نظارتی خواسته که یک بررسی‌هایی انجام شود. طی روزهای پیش‌رو تاریخ مجمع را اعلام می‌کنیم. مشکلی وجود ندارد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش همچنین‌ در مورد زیرساخت لازم برای حضور بانوان در برخی شهرها توضیح داد و گفت: در این زمینه تصمیم گیری بر عهده مسئولان استانی است اما وزارت ورزش همیشه دنبال حفظ کرامت بانوان است. ما دنبال این هستیم که حضور بانوان با رعایت موازین قانونی باشد، باید شرایطی فراهم شود که ارزش و کرامت بانوان در ورزشگاه ها حفظ شود.

فساد در تیم فوتبال مس رفسنجان دیگر موضوعی بود که اسبقیان در مورد آن‌گفت: وزیر ورزش بارها اعلام کرده که با فساد در هر سطحی مبارزه می‌کنیم، وزارت ورزش با نظارتی که دارد قطعا به موضوع ورود می‌کند، اجازه نمی‌دهیم که ساحت ورزش کشورها دچار فساد و عدم رعایت موازین اخلاقی شود. وزارت با هر نوع فساد مبارزه می‌کند.

وی درباره گلایه مدال‌آوران ناشنوا در مورد عدم دریافت حقوق از صندوق قهرمانان گفت: در این‌مورد تا به امردز گزارشی به من نرسیده است، اگر کسی معترض است به ما مراجعه کند تا پیگیری کنیم. امروز فردی در رأس این صندوق است که کار مالی و اقتصادی بلد است و از مدیران توانمند است و اگر چنین چیزی باشد، پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی وزارت ورزش همچنین در مورد اقدامات فرهنگی در حوزه فوتبال برای فصل آینده لیگ برتر گفت: موضوعات فرهنگی در اولویت وزارت ورزش قرار گرفته و نظام نامه فرهنگی کشور نیز مصوب شده است. قرار است به باشگاه‌ها ابلاغ شود. دستورالعمل ها و آیین‌نامه های اختصاصی در حوزه فرهنگی نوشته و تصویب شده است.

«واگذاری سرخابی‌ها در ازای پرداخت بدهی‌ها»، این دیگر موضوعی بود که اسبقیان در مورد آن گفت: با سازمان خصوصی‌سازی کاملا هماهنگ بودیم، مشکل خاصی در روند واگذاری نداریم. این موضوع تایید شده و مشکلی نیست. پس از تاییدصلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان، مذاکره رسمی واگذاری شکل گرفت و در نهایت سهام به فروش رفت.

وی درباره تعداد اعضای کاروان ایران در المپیک و ۳۴ سهمیه ای که تا به امردز قطعی شده است، گفت: در دوره قبل دو رشته تیمی در المپیک حضور داشت که باعث افزایش تعداد اعضای کاروان شده بود. معتقدیم که باید تلاش شود والیبال و بسکتبال و حتی هندبال وارد المپیک شوند. صحبت‌هایی با روسای این فدراسیون‌ها داشته ایم تا اتفاقات خوبی در آینده بیفتد.

وز همچنین درخصوص پاداش مدال آوران بازی های پاریس گفت: جلسه‌ای با حضور روسای کمیته‌ها داشته ایم ، به امید خدا در جلسه بعدی به یک نقطه مشترک برسیم و اعلام کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری که در مورد واگذاری سرخابی ها مطرح شد و اینکه قرار نبود تغییراتی در آنها انجام شود اما چنین نشد، گفت: لازم نمی‌دانیم که این تغییرات با هماهنگی ما انجام شود، کیومرث هاشمی تاکید دارد که هر تصمیمی در هیات مدیره باشگاه‌ها گرفته شود. وزارت ورزش به این مسأله ورود نمی‌کند و هر تصمیمی بر عهده هیأت مدیره است.

معاون اول وزارت ورزش در بخشی از نشست خبری خود درباره تغییرات در اساسنامه فدراسیون‌ها توضیح داد و گفت: فرآیند اکار در حال انجام است. تاکید کیومرث هاشمی عدم دخالت از سوی وزارت ورزش در امور داخلی فدراسیون‌ها است. بنابراین اصلاح اساسنامه ورد توجه است اما تاکید بر عدم دخالت وزارت ورزش در امور فدراسیون‌ها است.

وی در مورد یکسان بودن پاداش مدال‌آوران المپیکی و پارالمپیکی نیز تصریح کرد: عدد مصوب دولت برای تسهیلات المپیک و پارالمپیک یکسان است، این تصمیم رئیس فقید دولت است. در مصوبه‌مان قطعاً پاداش‌ها را یکسان در نظر می گیریم.

موضوع حق پخش تلویزیونی هم‌ موضوعی بود که وی در رابطه با آن‌گفت: این موضوع به جدیت از سوی وزیر ورزش در حال پیگیری است. این حق باشگاه‌ها است و باید حق و حقوق آنها پرداخت شود.

اسبقیان همچنبن در رابطه با اعزام تیم ملی موی‌تای به یونان گفت: در حال پی‌گیری این پرونده هستیم. شاید برخی پیگیری ها از سوی مجموعه‌ها با جدیت انجام نشود و شاید هم سفارت‌ خانه‌ها مشکل‌ساز شوند. ورزشکاران موی‌تای در موعد مقرر کارشان را انجام دادند اما گزارش کار را به ما ندادند تا بدانیم مشکل چیست. ویزاها را زود ندادند و اخذ آن تاخیر داشت.

وی در خصوص مشکل عجیب وحید مرادی گفت: کار دنبال می‌شود و یک موضوع شخصی است. رئیس فدراسیون والیبال توضیحات را داده‌اند و هر کمکی از ما بر بیاید، انجام می‌دهیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در پایان گزارشی از بسیاری اتفاقات ورزشی که برای نخستین بار در دولت و در رشته های مختلف رقم خورد، ارائه داد و تاکید کرد: رسانه ‌ها در آستانه بازی‌های المپیک و پارالمپیک ایجاد انگیزه در بین ورزشکاران و مسئولان کنند تا این خلأ بزرگ عدم حضور رییس جمهور فقید جبران شود و این ورزشکاران به موفقیت برسند و پرچم ایران به اهتزاز در بیاید.