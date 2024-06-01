تاثیر غیبت تماشاگران بر عملکرد استقلال/ شانس کدام تیم بیشتر است؟

علی جباری در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد دیدار پایانی لیگ که استقلال برابر پیکان بازی خواهد کرد گفت: جدا از مسایل فنی نبود تماشاگران می تواند تاثیرگذار باشد. هواداران نقش تعیین کننده‌ای در نتایج استقلال دارند و سرمربی و بازیکنان بارها از هواداران بابت حضور آنها تشکر کردند اما جای تأسف است که استقلال نمی‌تواند در حساس ترین دیدار هواداران خود را در ورزشگاه داشته باشد.

وی تاکید کرد: استقلال برابر گل گهر عملکرد دفاعی خوبی داشت و آنها اجازه گل زنی به حریف را ندادند اما در خط حمله و هافبک نمایش خوبی نداشتیم و نبود یک مهاجم ششدانگ و یک هافبک طراح کاملا حس می شود.

این پیشکسوت ادامه داد: استقلال مقابل گل گهر باز هم اقتصادی برد تا همچنان در کورس قهرمانی باقی مانده و امیدوار به هفته آخر باشد . فوتبال غیر قابل پیش‌بینی است و بارها شاهد بودیم که برخی اتفاقات تمام معادلات را برهم زده و نشان داده که نباید هیچ تیمی خودرا از پیش برنده بداند.

کارشناس فوتبال در خصوص قضاوت داوران در هفته پایانی لیگ گفت: داوران در ایستگاه اخر روز پر کار و قضاوتی سخت خواهند داشت خصوصا داورانی که بالا و پایین جدول را سوت می‌زنند و باید برای این بازی های حساس بهترین و با تجربه ترین ها انتخاب شوند تا بازی با یک قضاوت عادلانه به پایان برسد و شاهد تنش و جنجال در روز پایانی لیگ نباشیم .

وی در پاسخ به این پرسش که کدام یک از دو تیم استقلال یا پرسپولیس قهرمان خواهند شد تاکید کرد : اول باید بگویم که اگر استقلال مقابل نساجی فرصت سوزی نمی کرد الان امید بیشتری به قهرمانی داشت اما در حال حاضر شرایط به نوعی است که بر روی کاغذ شانس پرسپولیس بیشتر از استقلال است ولی برخی اتفاقات می تواند همه معادلات را به هم بزند. البته تیمی به قهرمانی خواهد رسید که با آرامش بازی کند، استرس را از خود دور کند و اجازه ندهد نتیجه بدست آماده در دیدار حریف بر روند تیم و انجام کارهای فنی و تاکتیکی تاثیر بگذارد .