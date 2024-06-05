دریافت 32 MB کد مطلب 6128058 https://mehrnews.com/x356jr ۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۵۷ کد مطلب 6128058 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۵۷ کاشت تله انفجاری برای نظامیان صهیونیست کاشت یک تله انفجاری در اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال نواره غزه منجبر به کشته و زخمی شدن چند نظامی صهیونیست شد. کپی شد مطالب مرتبط شمار شهدای غزه از ۳۶ هزار و ۵۵۰ شهید فراتر رفت حمله موشکی مقاومت فلسطین علیه نظامیان صهیونیست رجزخوانی از سر درماندگی نتانیاهو علیه لبنان تلفات نظامیان صهیونیست در غزه ادامه دارد/ زخمیشدن ۳۷۳۰ و هلاکت ۶۴۴ نظامی صهیونیست از ۷ اکتبر ابتکار جالب نمایندگان پارلمان فرانسه در حمایت از فلسطین ناامیدی آمریکا از رژیم صهیونیستی برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین گردانهای قسام رژیم صهیونیستی طوفان الاقصی
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