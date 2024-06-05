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کد مطلب 6128058
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۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۵۷

کاشت تله انفجاری برای نظامیان صهیونیست

کاشت تله انفجاری برای نظامیان صهیونیست

کاشت یک تله انفجاری در اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال نواره غزه منجبر به کشته و زخمی شدن چند نظامی صهیونیست شد.

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    نظرات

    • محمد IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
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      الحمدالله رب العالمین العزت لالله ولرسول وللمومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه ومنهم من ....ومنهم من ینتظر

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