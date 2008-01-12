افت فشار گاز در برخی از نقاط استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، افت فشار گاز که از چند روز پیش آغاز شد هم اکنون با شدت گرفتن بارش برف و برودت هوا ادامه دارد و انتظار می رود این روند در چند روز آینده نیز ادامه یابد.

منصور فرجی مدیر عامل شرکت گاز استان اعلام کرد: با رایزنی هایی که با شرکت ملی گاز ایران انجام شده، امیدواریم افت فشار گاز مردم کرمانشاه تا اواسط امروز برطرف شود.

وی علل افت فشار گاز در شهرهای استان را برودت شدید هوا و قرار گرفتن خط لوله استان در انتهای خط لوله سراسری عنوان کرد و اظهار داشت: به منظور تقویت گاز خانگی ظرف چند روز گذشته گاز کلیه ادارات و صنایع استان کرمانشاه قطع شده است.

ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری کرمانشاه نیز روز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به بارش برف سنگین در سطح استان و کاهش شدید دما از مردم تقاضا می شود به منظور جلوگیری از قطع گاز و برق در مصرف آنها صرفه‌جویی کنند.