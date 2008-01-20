آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد / ثبت نام اینترنتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی فقط به صورت اینترنتی انجام شده و داوطلبان می توانند پس از تهیه دفترچه راهنمای آزمون و یک قطعه کارت اعتباری ثبت نام از دفاتر پستی با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

دکتر ناصر اقبالی در ادامه افزود: دفترچه راهنمای آزمون بر روی پایگاه اینترنتی ثبت نام قابل مشاهده بوده و داوطلبان در صورت تمایل می توانند اطلاعات دفترچه را دریافت کرده و آن را مطالعه کنند.

وی با اشاره به این که پس از خرید کارت اعتباری ثبت نام امکان بازپس گیری آن توسط دفاتر پستی وجود ندارد به داوطلبان توصیه کرد، پس از آگاهی از شرایط و ضوابط ثبت نام نسبت به تهیه کارت اعتباری اقدام کنند.

رئیس مرکز آزمون درباره شرایط ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کلیه دارندگان مدارک کارشناسی (لیسانس) یا کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا دانشجویان مشغول به تحصیل در سال آخر یکی از این مقاطع مشروط به رعایت مقررات خدمت وظیفه عمومی می توانند در این آزمون شرکت کنند.

دکتر اقبالی خاطرنشان کرد: آزمون کارشناسی ارشد سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی روزهای 19 و 20 اردیبهشت ماه سال 87 برگزار می شود.