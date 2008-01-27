اجازه ندهیم دیگران در روابط تهران و ریاض اخلال ایجاد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح بن حمید رئیس مجلس مشورتی عربستان با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات فی ما بین گفت: همکاری ها و مناسبات دوستانه دو کشور تامین کننده امنیت منطقه و منافع جهان اسلام خواهد بود.

وی افزود: دشمنان اسلام از اختلاف دو کشور سود می برند و نباید اجازه دهیم دیگران در روابط دو کشور اخلال ایجاد کنند و تحولات سالهای اخیر در منطقه ثابت کرد دو کشور به برقراری روابط دوستانه با یکدیگر نیاز دارند.

سید علی ریاض رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - عربستان سعودی نیز در این دیدار با مفید خواندن مذاکرات خود با مقامات پارلمانی و سیاسی عربستان سعودی گفت: تحولات منطقه و منافع اسلام جهان توسعه و گسترش همکاریهای عنوان دو کشور مهم و تاثیر گذار در منطقه را ضروری ساخته است.

وی افزود: همکاری دو کشور همواره مانعی برای تلاش دشمنان اسلام جهت ایجاد تفرقه و اختلاف در دنیای اسلامی بوده است.

بر اساس این گزارش، همچنین وزیر امور خارجه عربستان سعودی در دیدار هیئت پارلمانی کشورمان با بیان اینکه ریاض از گسترش ارتباطات دوستانه دو کشور حمایت می کند، گفت: چشم اندازهای فراوانی برای توسعه و تعمق همکاری فی ما بین وجود دارد که باید از آنها بهره گرفت.

وی با تاکید بر جایگاه و اهمیت ویژه دو کشور در منطقه و جهان اسلام گفت: با توجه به نقش مهم و موثر دو کشور در منطقه امت اسلامی امید فراوانی به همکاری های دوستانه فی ما بین دارد.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی افزود: عربستان سعودی با کسانی که می خواهند با ایجاد اختلاف میان دو کشور به منافع ملت اسلامی ضربه بزنند، مقابله خواهد کرد.

وی ایران را کشور مهم و موثر در منطقه و جهان اسلام دانست و گفت: توسعه و گسترش مناسبات دوستانه با ایران برای کشورش از اهمیت خاصی برخوردار است.

ریاض رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عربستان سعودی هم در این دیدار با اشاره به مذاکرات خود با مقامات پارلمانی عربستان سعودی و دیدگاه های مشترک در زمینه تحولات منطقه وجهان اسلام، گفت: جمهوری اسلامی ایران توسعه و تقویت همکاری های دوستانه میان کشورهای اسلامی به ویژه ایران و عربستان سعودی را در راستای تامین منافع امت اسلامی ضروری می داند.

وی ابراز اطمینان کرد: تلاش های دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان دو کشور با ناکامی مواجه خواهد شد.