سه جایزه در بخش زندان به ایران تعلق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا جمشیدی شامگاه گذشته در آیین افتتاح فاز اول زندان شهرستان نی ریز فارس افزود: کسب این سه جایزه جزو افتخارات کشور محسوب می شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم تبدیل شدن زندان ها به جایگاهی برای انسان سازی گفت: اگر زندانها حالت انبار داشته باشند چگونه می توان نسبت به تربیت انسانها موفق بود و یا چه فرقی بین ایران و دیگر کشورها وجود دارد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: امروز دیدگاههای فقهی با استحکام بیشتری بر نظام قضایی حاکم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح اهداف دستگاه قضائیه برای دسترسی افراد به پرونده های قضایی گفت: در حال حاضر در برخی از مناطق سیستم دسترسی به پرونده ها از طریق تماس به شماره 129 یا سامانه SMS فراهم شده اما باید شرایط را برای فراگیری این سیستمها در اکثر شهرستان ها فراهم کنیم.

در ادادمه مراسم فاز اول زندان شهرستان نی ریز با اعتباری حدود پنج میلیارد ریال افتتاح شد.

شهرستان نی ریز با جمعیتی بالغ بر 37 هزار نفر در 192کیلومتری شرق شیراز واقع شده است.