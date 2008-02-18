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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۱۳

10 اسطوره ورزش ایران تقدیر می شوند / معرفی مدیران موفق ورزشی

همایش وفاق ملی ورزش ایران با حضور مدیران، شخصیت ها و چهره های سرشناس ورزش کشور فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، این همایش همزمان با پنجمین سالگرد سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران با حضورمسئولان سازمان تربیت بدنی، معاونین، مسئولان کمیته ملی المپیک، پیشکسوتان، قهرمانان و هنرمندان کشور برگزار می شود.

این همایش در 7 بخش ویژه برگزارخواهد شد و طی آن از اسطوره های ورزش کشور، چهره های برترهنر ورزش ، برترین های اخلاق ورزش و مدیران موفق ورزش تقدیر خواهد شد .

قرار است در این همایش از چهره های شاخص و بین المللی ورزش کشور شامل: علی دایی (آقای گل فوتبال جهان) ، وحید شمسایی (آقای گل فوتسال جهان)، هادی ساعی (پرمدال ترین ورزشکار تاریخ ورزش ایران) ، حسین رضا زاده (قوی ترین مرد جهان ) ، حسین عسگری (قهرمان دوچرخه سواری ایران و آسیا) ، عبدالله موحد (نابغه کشتی آزاد جهان) ، حمید سوریان (پدیده کشتی فرنگی آسیا) ، حسین فاضلی (قهرمان پیشین دو ومیدانی) ، تیمور غیاثی (قهرمان پیشین دو ومیدانی)، حسین عسگری (قهرمان دوچرخه سواری ایران و آسیا) تقدیر شود.

بخش دیگری از این همایش به تقدیر از چهره های برتر هنر و ورزش اختصاص دارد که در این بخش از هنرمندان پیشکسوت و سرشناس کشور شامل : مهدی فخیم زاده ، جمشید هاشم پور ، علیرضا خمسه ، مرتضی احمدی ، پرویز پرستویی ، سعید راد ، سیروس داداش زاده و ... تقدیر خواهد شد. 

تقدیر از 20 نهاد ورزش کشور، برترین های اخلاق ورزش، اهدای جایزه ویژه قلم اخلاق از نگاه سازمان قهرمانان در سال 86 و تقدیر از مدیران موفق ورزش کشور از بخش های دیگر این همایش است.

همایش وفاق ملی ورزش ایران روز سه شنبه ساعت 45/16 الی 19 در فرهنگسرای دانشجو برگزار خواهد شد.

کد مطلب 640476

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