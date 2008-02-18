10 اسطوره ورزش ایران تقدیر می شوند / معرفی مدیران موفق ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، این همایش همزمان با پنجمین سالگرد سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران با حضورمسئولان سازمان تربیت بدنی، معاونین، مسئولان کمیته ملی المپیک، پیشکسوتان، قهرمانان و هنرمندان کشور برگزار می شود.

این همایش در 7 بخش ویژه برگزارخواهد شد و طی آن از اسطوره های ورزش کشور، چهره های برترهنر ورزش ، برترین های اخلاق ورزش و مدیران موفق ورزش تقدیر خواهد شد .

قرار است در این همایش از چهره های شاخص و بین المللی ورزش کشور شامل: علی دایی (آقای گل فوتبال جهان) ، وحید شمسایی (آقای گل فوتسال جهان)، هادی ساعی (پرمدال ترین ورزشکار تاریخ ورزش ایران) ، حسین رضا زاده (قوی ترین مرد جهان ) ، حسین عسگری (قهرمان دوچرخه سواری ایران و آسیا) ، عبدالله موحد (نابغه کشتی آزاد جهان) ، حمید سوریان (پدیده کشتی فرنگی آسیا) ، حسین فاضلی (قهرمان پیشین دو ومیدانی) ، تیمور غیاثی (قهرمان پیشین دو ومیدانی)، حسین عسگری (قهرمان دوچرخه سواری ایران و آسیا) تقدیر شود.

بخش دیگری از این همایش به تقدیر از چهره های برتر هنر و ورزش اختصاص دارد که در این بخش از هنرمندان پیشکسوت و سرشناس کشور شامل : مهدی فخیم زاده ، جمشید هاشم پور ، علیرضا خمسه ، مرتضی احمدی ، پرویز پرستویی ، سعید راد ، سیروس داداش زاده و ... تقدیر خواهد شد.

تقدیر از 20 نهاد ورزش کشور، برترین های اخلاق ورزش، اهدای جایزه ویژه قلم اخلاق از نگاه سازمان قهرمانان در سال 86 و تقدیر از مدیران موفق ورزش کشور از بخش های دیگر این همایش است.

همایش وفاق ملی ورزش ایران روز سه شنبه ساعت 45/16 الی 19 در فرهنگسرای دانشجو برگزار خواهد شد.