ادامه نسل کشی در نوار غزه/ شهادت 71 فلسطینی در 48 ساعت اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع پزشکی فلسطین گفتند که پیکر شهید دو زن فلسطینی امروز از زیر آوار یک خانه در نوار غزه بیرون آورده شد.



به گفته این منابع، تیمهای امداد و نجات پیکر دو زن فلسطینی را از زیر آوار خانه آنها که دیروز در مرکز نوارغزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، بیرون آوردند که با احتساب آنها، تاکنون شش نفر از اعضای یک خانواده در این خانه به شهادت رسیده اند.



"حسنین" رئیس بخش امداد رسانی و اورژانس وزارت بهداشت فلسطین نیز گفت: دو شهروند فلسطینی امروز به ضرب گلوله اشغالگران اسرائیل در شرق جبالیا شهید شدند.

به گفته منابع پزشکی فلسطین، ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز دور تازه حملات زمینی و هوایی خود به نوار غزه در چهارشنبه گذشته تا کنون دست کم 105 فلسطینی از جمله 21 کودک و هفت زن را شهید و بیش از سیصد نفر دیگر را زخمی کرده است.



از سوی دیگر، منابع پزشکی فلسطین گفتند که در حمله توپخانه ای امروز ارتش رژیم اسرائیل به خانه ای در شرق شهر جبالیا دو فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند و با احتساب این آمار، شمار شهدای فلسطینی از صبح امروز در نوار غزه به هفت نفر رسید.



در همین حال، منابع پزشکی فلسطین گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی امروز در درگیری با جوانان فلسطینی در منطقه الخلیل در کرانه باختری یک نوجوان فلسطینی را به شهادت رساندند.



به گفته این منابع، محمود محمد السالمه 13 ساله به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی در شهرک بیت عوا در نزدیک شهر الخلیل شهید شد. درگیری نظامیان رژیم اسرائیلی با جوانان فلسطینی به خاطر اعتراض آنها به حملات این رژیم به نوارغزه رخ داد.



این درحالی است که کشور اسلوونی به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا امروز در بیانیه ای حملات مستمر ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی را محکوم کرد و اینگونه اقدامات را "نقض قوانین بین المللی" دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است : ریاست اتحادیه اروپا استفاده ارتش اسرائیل از زور به طور نامتوازن علیه غیرنظامیان در غزه را محکوم می کند و از اسرائیل می خواهد تا میانه روی نشان دهد و از هرگونه اقدامی که جان غیرنظامیان را به خطرمی اندازد، پرهیز کند، زیرا این فعالیتها، نقض قوانین بین المللی است.

برپایه این گزارش، این بیانیه همچنین خواستار توقف فوری عملیات مشروع مبارزان فلسطینی در پاسخ به جنایتهای صهیونیستها شده است.



ریاست اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنین همه انواع مجازات دسته جمعی ساکنان غزه را محکوم کرده است.