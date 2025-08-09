به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی دوومیدانی جام کازانف قزاقستان که در ورزشگاه آلماتی برگزار شد صحنه‌ای برای نمایش توانمندی نسل تازه‌ای از ورزشکاران ایرانی بود. این رقابت‌ها که اهمیت زیادی به‌عنوان یکی از مراحل کسب سهمیه قهرمانی جهان داشت فرصتی شد تا ستاره‌های جوان ایران بار دیگر خود را نشان دهند و پیام روشنی برای آینده این رشته ارسال کنند؛ اینکه دوومیدانی ایران وارد فصل تازه‌ای از تاریخ خود شده است.

سیاست جوان‌گرایی و تغییر مسیر به سوی آینده

فدراسیون دوومیدانی ایران در یک سال گذشته با اتخاذ سیاست جوان‌گرایی تلاش کرده است که فرصت حضور در رقابت‌های مهم را به ورزشکاران جوان و جویای نام بدهد. این سیاست در جام کازانف نیز به وضوح اجرا شد. برخلاف سال‌های قبل حسن تفتیان و فرزانه فصیحی دو نام آشنا دوومیدانی کشور به این مسابقات اعزام نشدند. البته این تصمیم نه تنها به خاطر سن یا تجربه آنها بلکه به دلیل فاصله رکوردهایشان با حد نصاب ورودی مسابقات جهانی اتخاذ شد.

این تغییر نگرش باعث شد میدان رقابت به دست جوان‌ها بیفتد و آن‌ها بتوانند بدون فشار مقایسه با نسل قبل توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند. نتایج به‌دست‌آمده در قهرمانی آسیا و جام کازانف نشان داد که این رویکرد می‌تواند در آینده ثمرات ارزشمندی داشته باشد.

چهار مدال ارزشمند در آلماتی

نمایندگان ایران در این مسابقات موفق شدند چهار مدال رنگارنگ دو طلا، یک نقره و یک برنز را کسب کنند. این عملکرد نه تنها از نظر کمی قابل توجه بود بلکه از نظر کیفی نیز نشانه‌ای از حضور ورزشکارانی با انگیزه و در مسیر پیشرفت به شمار می‌آید.

مدال طلا در ۱۰۰ متر زنان

حمیده اسماعیل‌نژاد در رقابت ماده ۱۰۰ متر زنان با ثبت زمان ۱۱.۷۹ ثانیه توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

مدال نقره در پرتاب وزنه مردان

محمدرضا طیبی دیگر چهره درخشان ایران در ماده پرتاب وزنه با پرتابی به طول ۱۹.۹۴ متر به مقام دوم رسید. او پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا نیز عملکرد درخشانی داشت و حالا با این مدال نقره بار دیگر توانایی خود را اثبات کرد.

مدال برنز در پرش طول زنان

ریحانه مبینی که در قهرمانی آسیا با کسب مدال طلا خود را مطرح کرده بود این بار در ماده پرش طول با ثبت رکورد ۶.۲۰ متر به مدال برنز دست یافت. این نتیجه نشان داد که او از ثبات عملکرد بالایی برخوردار است و می‌تواند در آینده به مدارج بالاتری برسد.

مدال طلا در دوی ۸۰۰ متر مردان

آخرین مدال ایران در جام کازانف را علی امیریان کسب کرد. او در رقابت ماده دوی ۸۰۰ متر با زمان ۱:۵۲.۰۹ دقیقه از خط پایان گذشت و بر سکوی نخست ایستاد. این مدال طلا مهر تأییدی بر موفقیت کاروان ایران در این مسابقات بود.

فاصله با سهمیه جهانی و برنامه‌های آینده

با وجود درخشش این ورزشکاران باید توجه داشت که هنوز فاصله‌ای تا کسب سهمیه قهرمانی جهان باقی است. رکوردهای ثبت‌شده در آلماتی نشان می‌دهد که برای رسیدن به حد نصاب جهانی نیاز به حضور در چند رویداد بین‌المللی دیگر وجود دارد. فدراسیون دوومیدانی اعلام کرده که در حال برنامه‌ریزی برای اعزام این ورزشکاران به دو یا سه رقابت دیگر است تا شانس کسب سهمیه افزایش یابد.

پیامدهای مثبت و چالش‌های پیش رو

موفقیت کاروان ایران در جام کازانف پیامی روشن برای جامعه ورزشی کشور دارد. بدون تردید جوان‌گرایی اگر با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب همراه باشد می‌تواند نتایج بزرگی را هم به همراه داشته باشد. با این حال این مسیر بدون چالش نیست. دوومیدانی ایران همچنان با مشکلات ساختاری، کمبود بودجه و حواشی مدیریتی روبه‌رو است که می‌تواند روند رشد را کند کند.

حضور موفق در میادین بین‌المللی نیازمند تداوم تمرینات باکیفیت، حضور در اردوهای خارجی و استفاده از دانش روز مربیگری است. اگر این موارد فراهم شود و کمی این فدراسیون از حاشیه فاصله بگیرد ورزشکارانی چون اسماعیل‌نژاد، طیبی، مبینی و امیریان می‌توانند نه تنها سهمیه جهانی بگیرند بلکه در آینده در رقابت‌های مهم بین المللی نیز بدرخشند.

سی و چهارمین دوره جام کازانف قزاقستان را می‌توان نقطه عطفی در مسیر تحول دوومیدانی ایران دانست. چهار مدال کسب‌شده روحیه‌ای تازه به این رشته بخشیده و امیدها را برای موفقیت‌های بزرگ‌تر زنده کرده است. نسل جدید دوومیدانی ایران با انگیزه، انرژی و عطش موفقیت آماده است تا پرچم کشور را در میادین معتبر جهان به اهتزاز درآورد.