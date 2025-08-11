دعوت ۲۰ دونده به اردوی تیم های ملی برای بازیهای کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، سومین مرحله اردوی آماده‌سازی منتخبین دو و میدانی ایران برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی (۲۰۲۵ ریاض) با دعوت از ۲۰ دو و میدانی کار آقایان و بانوان از روز سه شنبه ۲۱ مرداد در کمپ تیم‌های ملی آفتاب انقلاب تهران آغاز می‌شود.

قرار است پس از خاتمه مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور (شیراز) با تصمیم فدراسیون دو و میدانی ورزشکاران مستعدی که دارای رکوردهای قابل توجهی هستند نیز به این اردو اضافه شوند.

علی امیریان (سیستان و بلوچستان)، علیرضا جمشاهی، علی کرمی (ایلام)، کیارش کابلی (زنجان)، مهران خورند (قزوین)، یوسف آذریان (کهگیلویه و بویر احمد)، محمد سیستانی (گلستان)، حسن عجمی، ارسلان حمیدی (اصفهان)، محمدرضا طیبی (مازندران) و حمیدرضا حیدری (خراسان شمالی) ۱۱ دو و میدانی کار در بخش آقایان هستند که به این اردو دعوت شده‌اند.

ملیکا نوروزی (البرز)، الهه علیزاده (ایلام)، زهرا عرب رستمی، فاطمه محیطی‌زاده (تهران)، ریحانه مبینی (اصفهان)، حمیده اسماعیل‌نژاد (خراسان رضوی)، سامیا شه‌پری، هانیه شه‌پری (خوزستان) و مهلا محروقی (فارس) نیز ۹ ورزشکار بخش بانوان در این اردو خواهند بود.

قدرت غلامی، نسرین سلیمانی (ایلام)، جعفر رشتی، امیر الوند (گلستان)، سید اسفندیار موسوی (خوزستان) و مجتبی رسولیان (اصفهان) مربیان حاضر در اردو هستند.