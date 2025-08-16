به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری لیگ‌های ورزشی به ویژه در رشته‌هایی مانند دوومیدانی نقشی حیاتی در رشد و توسعه ورزش قهرمانی دارد. لیگ به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای رقابتی فرصت بی‌بدیلی برای ورزشکاران فراهم می‌کند تا توانمندی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند و به مرور زمان با شرایط مسابقات حرفه‌ای آشنا شوند. این چرخه رقابت نه تنها باعث افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت فنی ورزشکاران می‌شود بلکه زمینه‌ساز کشف استعدادهای جدید و پرورش قهرمانان آینده است.

با این وجود برگزاری لیگ دوومیدانی زنان در فصل جدید با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده که نیازمند توجه ویژه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات انصراف برخی باشگاه‌های مطرح و موفق فصل گذشته است که حتی برخی از آن‌ها تا سکوی قهرمانی نیز رسیده بودند اما اکنون خبر می‌رسد که از حضور در لیگ امسال صرف‌نظر کرده‌اند. تاکنون تنها دو باشگاه رسماً حضور خود را در رقابت‌ها قطعی کرده‌اند که این موضوع نگرانی‌هایی را درباره کیفیت و جذابیت مسابقات ایجاد کرده است.

یکی از دلایل اصلی این انصراف‌ها افزایش مبلغ ورودی فدراسیون است. باشگاه‌ها معتقدند رقم ۴۰۰ میلیون تومان برای حضور در بخش بانوان و مخصوصاً رشته دوومیدانی مبلغ قابل توجهی است که فشار مالی زیادی به آن‌ها وارد می‌کند. اگرچه از نگاه فدراسیون این رقم برای باشگاه‌هایی که صرفاً در بخش بزرگسالان تیم‌داری می‌کنند وضع شده اما در صورتی که باشگاه‌ها اقدام به تیم‌داری در رده‌های پایه نیز کنند امکان کاهش این هزینه‌ها وجود دارد. این سیاست فدراسیون می‌تواند به رشد و توسعه بهتر ورزش زنان کمک کند اما نیازمند پذیرفتن و همکاری دو طرفه است.

نکته کلیدی این است که حضور تیم‌های بیشتر در لیگ و فراهم شدن بستر مناسب برای رقابت نقش بسیار مهمی در آماده‌سازی ورزشکاران و فراهم کردن منابع درآمدی حتی اگر محدود باشد دارد. از این رو لازم است فدراسیون و باشگاه‌ها با رویکردی تعاملی و سازنده به یک توافق جامع برسند تا از انحراف مسیر و آسیب دیدن ورزشکاران جلوگیری شود و مسیر پیشرفت و قهرمانی زنان دوومیدانی هموار باقی بماند. همکاری و همدلی میان همه عوامل بدون شک تضمین‌کننده آینده بهتر این رشته و حمایت از استعدادهای جوان است.

نازنین‌فاطمه عیدیان عضو تیم ملی دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط مبهم لیگ امسال اظهار کرد: هنوز تا همین چند روز پیش نمی‌دانستیم که هفته آینده لیگ قطعاً برگزار می‌شود یا خیر اما فدراسیون اخیراً اطلاعیه‌ای منتشر کرده و زمان مسابقات را هفته آینده اعلام کرده است با این حال همچنان همه چیز قطعی به نظر نمی‌رسد.

وی درباره تیم‌هایی که تاکنون اعلام حضور کرده‌اند گفت: تا این لحظه فقط دانشگاه آزاد و چادرملو حضور خود را قطعی کرده‌اند که تیم چادرملو تنها از بازیکنان بومی یزد استفاده خواهد کرد و من امسال با تیم دانشگاه آزاد در لیگ شرکت می‌کنم.

عیدیان با اشاره به شرایط مالی قراردادها افزود: مبلغ قرارداد من همانند سال گذشته بسته شده و بسیاری از ورزشکاران حتی با مبالغ کمتر قرارداد امضا کرده‌اند این در حالی است که سال گذشته تیم‌ها از جمله کاراماشین با بانوان به طور کامل تسویه کردند و حتی بخشی از مالیات اضافه نیز بازگردانده شد.

وی درباره انصراف کاراماشین توضیح داد: این تیم که فصل گذشته در بخش بانوان و آقایان در تمام رده‌های سنی قهرمان شد ابتدا قرار بود در لیگ حاضر شود اما به دلیل مشکلاتی که میان باشگاه و فدراسیون پیش آمد از حضور انصراف داد و این موضوع بسیار عجیب بود.

عضو تیم ملی دوومیدانی درباره عدم حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا خاطرنشان کرد: کمتر از یک ماه مانده به مسابقات آسیایی دچار پارگی کامل تاندون پا شدم و نتوانستم در رکوردگیری شرکت کنم.

وی با اشاره به شرایط تمرینی خود گفت: پس از خروج از اردوی تیم ملی در اسفند تنها اجازه استفاده از پیست آفتاب انقلاب در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ را داشتیم که این زمان از خردادماه به دلیل گرمای شدید هوا مناسب تمرین نبود. همچنین پس از اتفاقات مربوط به اعزام تیم به کره جنوبی حضور مربیان مرد بر سر تمرین بانوان غیرممکن شده و این مسئله باعث شد تمریناتم را در پارک و با مربی شخصی‌ام ادامه دهم.

عیدیان افزود: اکنون شرایط آسیب‌دیدگی‌ام حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بهبود یافته و امیدوارم لیگ طبق برنامه برگزار شود تا بتوانم برای مسابقات کشورهای اسلامی آماده شوم. نخستین آسیب این محدودیت‌ها به ورزشکاران تهرانی می‌رسد چرا که امکانات کافی برای تمرین ندارند. هدف‌گذاری من برای حضور در مسابقات کشورهای اسلامی ادامه دارد و امیدوارم با رفع مشکلات موجود بتوانم به رکوردهای بهتری دست پیدا کنم.