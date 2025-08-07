به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی کمتر از یک هفته تا دیدار حساس خود مقابل تراکتور در سوپرجام زمان دارد که هنوز پرونده نقل و انتقالات این تیم بسته نشده و آبیپوشان همچنان به دنبال جذب بازیکنان مدنظر سرمربی پرتغالی خود، ریکاردو ساپینتو هستند.
ساپینتو نیز بارها نارضایتی خود را نسبت به روند کند جذب بازیکن ابراز کرده و خواستار تسریع در تکمیل لیست تیمش شده است. سرمربی پرتغالی استقلال بارها در جلسات خود با مدیران باشگاه، بر اهمیت جذب بازیکنان کلیدی و در سطح رقابتهای بینالمللی تأکید کرده است.
در همین حال، نارضایتی در میان هواداران استقلال نیز افزایش یافته است. طی هفتههای گذشته، بارها شاهد تجمع اعتراضی آنها مقابل ساختمان باشگاه بودهایم. هواداران خواستار ورود جدیتر مدیریت به بازار نقل و انتقالات و تقویت جدی تیم برای حضور مقتدرانه در فصل جدید هستند.
استقلال در فصل پیش رو، علاوه بر رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی، باید در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز به میدان برود. رقابتهایی که به مراتب فشردهتر و سطح بالاتر از مسابقات داخلی است و برای موفقیت در آن، نیاز به تیمی یکدست، باتجربه و دارای عمق ترکیب کافی دارد. هواداران استقلال با یادآوری ناکامیهای فصل گذشته، بهویژه در عرصه آسیایی، امیدوارند مدیریت باشگاه در فرصت باقیمانده تا آغاز فصل، با تصمیمات قاطع و مؤثر، زمینهساز موفقیتهای تیم در فصل جدید شود.
دیدار سوپرجام بین استقلال و تراکتور، میتواند شروعی تعیینکننده برای فصل آبیپوشان باشد؛ اما شرایط فعلی تیم و تأخیر در تکمیل فهرست بازیکنان، نگرانیهایی را برای کادر فنی و هواداران بههمراه داشته است.
بازیکنان خارجی فصل گذشته استقلال تأثیری نداشتند
داود مهابادی پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط این تیم در آستانه دیدار با تراکتور و همچنین فصل جدید اظهار داشت: تیم استقلال فصل گذشته با مشکلات فنی متعددی روبهرو بود. در برخی پُستها نه تنها بازیکن باکیفیت نداشت، بلکه از نظر تعداد نفرات هم کمبود داشت. بازیکنان خارجی جذبشده نیز از جمله دو نفر از آنها تأثیر چندانی نداشتند و کیفیتشان در حد انتظارات نبود. حتی بازیکنانی در سطح لیگ یک ایران هم عملکرد بهتری نسبت به برخی نفرات خارجی استقلال داشتند.
انتظار داشتیم استقلال در نقل و انتقالات بهتر عمل کند
مهابادی افزود: با توجه به بودجهای که باشگاه در اختیار دارد و وعدههایی که از سوی هیئتمدیره و مدیریت داده شده بود، انتظار میرفت عملکرد نقلوانتقالاتی بسیار بهتری را شاهد باشیم. اما متأسفانه ضعفهای محسوسی همچنان در ترکیب تیم وجود دارد و هنوز تکلیف برخی پُستها مشخص نیست.
شرایط تراکتور برای سوپرجام از استقلال بهتر است
این پیشکسوت فوتبال کشورمان درباره دیدار پیشروی استقلال مقابل تراکتور در سوپرجام گفت: بازی سوپرجام از نظر حساسیت، شبیه یک فینال است. اگر بخواهیم از جنبه ساختاری و آمادگی تیمی نگاه کنیم، در حال حاضر تراکتور شرایط بهتری نسبت به استقلال دارد. اما استقلال همیشه در بازیهای بزرگ شخصیت خودش را نشان داده و بازیکنان فعلی هم انگیزه زیادی دارند. به همین دلیل، شانس پیروزی برای استقلال وجود دارد، بهویژه اگر تیم از اشتباهات فردی پرهیز کند و ساختار دفاعی منظمی داشته باشد.
اگر قرار است تغییری در مدیریت رخ دهد باید فوتبالیها بیایند
وی همچنین درباره برخی انتقادات هواداران نسبت به مدیریت باشگاه استقلال تصریح کرد: در شرایط فعلی که فاصله زیادی تا شروع فصل باقی نمانده، تغییرات مدیریتی ممکن است تأثیر منفی داشته باشد. با این حال، اگر قرار است تغییری صورت بگیرد، باید فردی فوتبالی و آشنا به فضای باشگاه روی کار بیاید. متأسفانه در حال حاضر برخی اعضای هیئتمدیره ارتباطی با فضای فوتبال ندارند، در حالی که استقلال دارای پیشکسوتان باسواد و باتجربهای است که میتوانند در هیئتمدیره حضور داشته باشند و حتی در جذب بازیکن نیز به باشگاه کمک کنند.
مهابادی در پایان خاطر نشان کرد: در هر تصمیمی که مدیریت باشگاه میگیرد، باید رضایت هواداران را در اولویت قرار دهد. استقلال باشگاهی مردمی است و هواداران همواره پشت این تیم بودهاند. اگر امروز گروهی از هواداران اعتراض دارند، باید دانست که پشت این صداها هزاران هوادار دیگر ایستادهاند که دلنگران وضعیت تیم هستند. امیدوارم که مدیریت باشگاه با درک صحیح از خواستههای هواداران، بهترین تصمیمات را برای موفقیت استقلال اتخاذ کند.
