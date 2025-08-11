به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه کمیته تعیین وضعیت بازیکنان به شرح زیر است:

* در پرونده شکایت نادر محمدنژاد از باشگاه ایرانجوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت کنعان طاهرنژاد از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۱ میلیون و ۲۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت کمیل حیدری از باشگاه داماشیان گیلان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت حمیدرضا دیوسالار از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۹ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.