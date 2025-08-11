  1. ورزش
انتشار احکام کمیته تعیین وضعیت برای باشگاه‌های متخلف لیگ یک

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال برای باشگاه های متخلف لیگ یک، احکامی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه کمیته تعیین وضعیت بازیکنان به شرح زیر است:

* در پرونده شکایت نادر محمدنژاد از باشگاه ایرانجوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت کنعان طاهرنژاد از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۱ میلیون و ۲۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت کمیل حیدری از باشگاه داماشیان گیلان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت حمیدرضا دیوسالار از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۹ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

