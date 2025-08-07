مدیرعامل تراکتور:قبلا از آلوز به فیفا شکایت کرده بودیم امروز از سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظفریزاده در واکنش به پیوستن ریکاردو آلوز به سپاهان اظهار داشت: این بازیکن تحت قرارداد رسمی و معتبر سهساله با باشگاه تراکتور است. این قرارداد اعتبار کامل دارد و ما طبق پروتکلهای بینالمللی، تمامی اقدامات لازم همچون پیشپرداخت قرارداد و تهیه بلیت جهت حضور در تمرینات پیشفصل (۳ مرتبه) را انجام دادهایم.
مظفریزاده در ادامه افزود: ما ۵ بار اخطاریه برای ریکاردو ارسال کردیم تا به قرارداد خود متعهد بماند و تخلفات را گوشزد کردیم. نهایتاً، پس از پستی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، ما در تاریخ ۲۸ جولای شکایت خود را در ۳۰ صفحه به همراه ۶۰ صفحه ضمائم، در فیفا ثبت کردیم و پرونده در اتاق حل اختلاف فیفا مفتوح است.
مظفریزاده با تأکید بر پیگیری کامل این پرونده خاطرنشان کرد: بازیکن خارجی، هر قراردادی که امضا میکند، معتبر است و بررسی پرونده شکایت علیه بازیکنان خارجی در فیفا انجام میشود، نه کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ایران! ما بهدلیل تخلف صورتگرفته، امروز شکایت خود علیه باشگاه سپاهان را نیز بهعنوان طرف دوم، در اتاق حل اختلاف فیفا ثبت کردهایم و پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد.
مظفریزاده تأکید کرد: باشگاه تراکتور به هیچوجه از منافع هوادارانش کوتاه نخواهد آمد. ما این پرونده را با جدیت و همراهی تیمی از وکلای بینالمللی دنبال میکنیم و اجازه نمیدهیم چنین رفتارهایی در فوتبال ایران به رویه تبدیل شود.
مدیرعامل تراکتور در بخش دیگری از صحبتهایش، به سخنان پیشین مالک باشگاه اشاره کرد و گفت: امروز برای همه روشن شد که هشدارهای مالک باشگاه تا چه اندازه دقیق و مستند بوده است. حالا که برخی افراد خودشان در مصاحبهها تأیید کردهاند که با این بازیکن در ارتباط بودهاند، چهره واقعی آنها برای همگان آشکار شده است.
نظر شما