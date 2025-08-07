برداشت خوشه های طلایی برنج از ۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای بهشهر

سمیه حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر از خوشه دهی ۸۰ درصد از اراضی شالیزاری شهرستان خبر داد و گفت: بهشهر با وجود داشتن قابلیتهای کشاورزی، در تأمین امنیت غذایی نقش تعیین کنندهای دارد.
حسنی افزود: در سال زراعی جاری از ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی شالیزاری بهشهر، ۱۰ هزار هکتار به مرحله خوشه دهی رسیده است و برداشت موردی خوشههای طلایی محصول نیز در حال انجام است.
وی گفت: تاکنون در سطح ۲۵ هکتار از مزارع شالیزاری تحت کشت ارقام محلی، برداشت انجام شده است.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تاکید بر لزوم استفاده از قارچ کش در شالیزارها برای جلوگیری از بلاست، بیان کرد: کشاورزان برای اخذ راهنمایی وتوصیه های فنی در خصوص مصرف سموم و قارچ کشها در زراعت برنج، به مراکز خدمات دهستانها و جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.
حسنی تصریح کرد: باتوجه به رویکرد افزایش بهره وری و درآمدکشاورزان، جهاد کشاورزی بهشهر همواره به استفاده از فناوریهای مدرن و بکارگیری دانش روز و استفاده از برداشت مکانیزه برنج در اراضی شالیزاری تاکید و توصیه میکند.
سرپرست جهاد کشاورزی بهشهر از تخصیص تسهیلات ٣٥ میلیارد تومانی برای توسعه مکانیزاسیون در زیر پروژههای مختلف از جمله زراعت، باغبانی، دام، طیور، آبزیان و شیلات در شهرستان خبر داده است. این اعتبار به منظور افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و ارتقای بهرهوری در این حوزه اختصاص یافته است.
حسنی اعلام کرد: این شهرستان در جذب تسهیلات توسعه مکانیزاسیون همواره موفق عمل نموده و از شهرستانهای پیشرو بوده و با همت کشاورزان عزیز و عملکرد مطلوب کارشناسان شهرستان، توانسته در سنوات گذشته، با جذب اعتبارات، ناوگان مکانیزاسیون شهرستان را بیش از پیش رونق بخشد و تجهیز کند.
حسنی تاکید کرد: این اقدامات در راستای توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی و افزایش تولید و بهرهوری در این حوزه صورت میگیرد.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر اظهار کرد: برای خط اعتباری جدید مکانیزاسیون شهرستان بهشهر با هدف ارتقا صنعت مکانیزاسیون در سال جاری، مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال تخصیص داده شد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت همافزایی میان کشاورزان، کارشناسان و بخش خصوصی در راستای بهکارگیری فناوریهای نوین، خواستار توسعه مکانیزاسیون به منظور افزایش بهرهوری و حفظ سرمایههای ملی شد.
