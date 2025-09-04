  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

کاهش ۱۸ درصدی سطح اراضی شالیزاری در مناطق کوهستانی بهشهر

بهشهر - مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از کاهش ۱۸ درصدی سطح اراضی شالیزاری در مناطق کوهستانی شهرستان به دلیل شرایط جوی نامساعد و کمبود منابع آبی خبر داد.

سمیه حسنی اظهار داشت: در سال جاری، حدود ۲۹۰ هکتار از اراضی مناطق کوهستانی بهشهر به کشت برنج اختصاص یافته است که به دلیل شرایط جوی نامساعد و کاهش منابع آبی، سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: شهرستان بهشهر بیش از ۱۲ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج دارد که سهم مناطق کوهستانی از این مقدار حدود ۲.۳ درصد است.

حسنی ادامه داد: برداشت برنج در مناطق کوهستانی آغاز شده و تاکنون در حدود ۲ درصد از اراضی زیر کشت عملیات برداشت انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین در بازدید میدانی از شالیزارهای منطقه هزارجریب بهشهر و بررسی مراحل فنولوژیکی گیاه برنج، پیش‌بینی می‌شود در صورت استمرار هوای آفتابی در دو هفته آینده، پیک برداشت شلتوک در این مناطق آغاز شود.

