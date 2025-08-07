  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۴

برداشت خوشه های برنج ۷ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان

رشت – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت برنج در مزارع استان خبر داد و گفت: تاکنون ۷ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید منشی‌زاده شامگاه چهارشنبه در گفتگو با بخش خبر صدا و سیما با اشاره به پیشرفت مرحله برداشت محصول برنج در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از شالیزارهای گیلان آماده برداشت هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷ هزار هکتار از شالیزارهای استان برداشت شده است، افزود: به منظور تسریع در عملیات برداشت، پیش‌بینی می‌شود ۹۰ درصد از شالیزارها به‌صورت مکانیزه برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با تأکید بر اهمیت استفاده از روش‌های مکانیزه در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، خاطرنشان کرد: همکاری کشاورزان در هماهنگی با زمان‌بندی برداشت و استفاده از کمباین‌ها، نقش مهمی در جلوگیری از افت کیفی محصول دارد.

