به گزارش خبرنگار مهر، تولید آثار ملی میهنی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مورد توجه هنرمندان عرصه موسیقی کشورمان مطرح بوده و چه قبل از پیروزی انقلاب و چه پس از آن دربرگیرنده تولید و انتشار محصولاتی است که اغلب آنها هم به لحاظ کیفیت و هم اثرگذاری در ردیف آثار پرمخاطب آن خواننده یا گروه اجرایی قرار گرفته‌اند و فضا را به سمتی برده‌اند که حتی همین آثار تبدیل به مهم‌ترین مؤلفه شناسایی سبک و سیاق هنرمند مورد نظر شده‌اند.

مسیری که در گونه‌های مختلف موسیقی کشورمان طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مشتمل بر تولید آثار زیادی بوده که بسیاری از آنها حتی با وجود سال‌های زیادی که از تولیدشان می‌گذرد، می‌توانند در بزنگاه‌هایی که مردم نیازمند شنیدن چنین آثاری هستند، پیش روی مخاطبان قرار گیرد و به سهم خود نقش مؤثری در ارتقای روحیه مردم داشته باشند. هریک از این محصولات به فراخور زمانی که برای ایجاد حس وطن دوستی و وحدت تولید شدند دربرگیرنده ویژگی‌هایی هستند که فارغ از سفارشی بودن یا نبودنشان می‌توانند جزو فهرست بهترین موسیقی‌های یک خواننده قرار گیرند.

آنچه می‌خوانید ششمین شماره از سلسله گزارش‌های گروه هنر خبرگزاری مهر در حوزه معرفی آثار ملی میهنی طی سال‌های اخیر است که در بزنگاه‌های تاریخی مختلف پیش روی شنوندگان قرار گرفته و در این روزها که حس وطن پرستی و اتحاد بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است، می‌تواند زنده نگهدارنده حال و هوای میهن پرستانه‌ای باشد که در این روزهای حساس باید آن را تقویت کرد.

حسام الدین سراج ؛ تک آهنگ «ایران»

حسام الدین سراج از خوانندگان مطرح موسیقی ایرانی که طی سال های اخیر فعالیت‌های پرشمار و موثری در عرصه موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک ایرانی داشته سال ۱۳۹۷ بود که تک آهنگی ملی میهنی به نام «ایران» را منتشر کرد.

در این اثر موسیقایی که به عنوان یکی از قطعات آلبوم «چشم بی خواب» پیش روی مخاطبان قرار گرفت، مجید مولانیا به عنوان آهنگساز حضور داشت.

برای شنیدن تک آهنگ «ایران» به خوانندگی حسام الدین سراج اینجا را ببینید.

سیروان و زانیار خسروی؛ تک آهنگ «هفتاد میلیون ستاره»

برادران سیروان و زانیار خسروی از جمله هنرمندان موفق این سال های موسیقی پاپ ایران هستند که به جهت ارائه نوع متفاوتی از آنچه در مارکتینگ امروز موسیقی کشورمان می گذرد، توانسته اند طرفداران زیادی را برای خود دست و پا کنند.

این ۲ هنرمند چندین سال پیش بود که به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی ۲۰۱۴ تک آهنگ ملی میهنی «هفتاد میلیون ستاره» را منتشر کردند.

در این قطعه زانیار خسروی به عنوان ترانه سرا، سیروان و زانیار خسروی به عنوان آهنگساز و سیروان خسروی میکس و مسترینگ کار را انجام دادند.

برای شنیدن قطعه «هفتاد میلیون ستاره» به خوانندگی سیروان و زانیار خسروی اینجا را ببینید.

سینا حجازی و محسن چاوشی؛ تک آهنگ خلیج ایرانی

یکی از ملودی های ملی میهنی که سال ها پیش در زمانی که بدخواهان موضوع از اساس دروغ و بی پایه تغییر نام «خلیج فارس» را در رسانه های دنیا مطرح کردند تولید شد و پیش روی مخاطبان قرار گرفت، قطعه ای به نام «خلیج ایرانی» با خوانندگی مشترک سینا حجازی و محسن چاوشی بود.

در این اثر موسیقایی که در زمان انتشارش توانست با استقبال خوبی هم از سوی مخاطبان مواجه شود، حسین صفا ترانه سرا، محسن چاوشی آهنگساز و سینا حجازی و محسن چاوشی به عنوان خواننده حضور داشتند.

برای شنیدن قطعه «خلیج ایرانی» به خوانندگی محسن چاوشی و سینا حجازی اینجا را ببینید.

حسین حقیقی؛ نماهنگ «سلام به آینده»

همزمان با فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۷ بود که نماهنگ ملی میهنی «سلام به آینده» با صدای حسین حقیقی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

این نماهنگ توسط خانه موسیقی بسیج تولید و در تیتراژ آن به شکلی نمادین از هشتاد میلیون ایرانی به عنوان کارگردان یاد شده است.

انتشار این نماهنگ به دلیل مکان تولید آن که در فرودگاه مهرآباد تهران با شکل و شمایلی متفاوت تر از کلیپ های انقلابی تصویربرداری شده بود با استقبال مخاطبان مواجه شد.

برای تماشای نماهنگ ملی میهنی «سلام به آینده» با صدای حسین حقیقی اینجا را ببینید.