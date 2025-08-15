به گزارش خبرنگار مهر، تولید آثار ملی میهنی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مورد توجه هنرمندان عرصه موسیقی کشورمان مطرح بوده و چه قبل از پیروزی انقلاب و چه پس از آن دربرگیرنده تولید و انتشار محصولاتی است که اغلب آنها هم به لحاظ کیفیت و هم اثرگذاری در ردیف آثار پرمخاطب آن خواننده یا گروه اجرایی قرار گرفته‌اند و فضا را به سمتی برده‌اند که حتی همین آثار تبدیل به مهم‌ترین مؤلفه شناسایی سبک و سیاق هنرمند مورد نظر شده‌اند.

مسیری که در گونه‌های مختلف موسیقی کشورمان طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مشتمل بر تولید آثار زیادی بوده که بسیاری از آنها حتی با وجود سال‌های زیادی که از تولیدشان می‌گذرد، می‌توانند در بزنگاه‌هایی که مردم نیازمند شنیدن چنین آثاری هستند، پیش روی مخاطبان قرار گیرد و به سهم خود نقش مؤثری در ارتقای روحیه مردم داشته باشند. هریک از این محصولات به فراخور زمانی که برای ایجاد حس وطن دوستی و وحدت تولید شدند دربرگیرنده ویژگی‌هایی هستند که فارغ از سفارشی بودن یا نبودنشان می‌توانند جزو فهرست بهترین موسیقی‌های یک خواننده قرار گیرند.

آنچه می‌خوانید هشتمین شماره از سلسله گزارش‌های گروه هنر خبرگزاری مهر در حوزه معرفی آثار ملی میهنی طی سال‌های اخیر است که در بزنگاه‌های تاریخی مختلف پیش روی شنوندگان قرار گرفته و در این روزها که حس وطن پرستی و اتحاد بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است، می‌تواند زنده نگهدارنده حال و هوای میهن پرستانه‌ای باشد که در این روزهای حساس باید آن را تقویت کرد.

ایرج رحمانپور؛ تک آهنگ «سرزمینم»

ایرج رحمانپور شاعر، خواننده و پژوهشگر شناخته شده کشورمان که دارای آثار موسیقایی و نوشتاری متعددی در حوزه فرهنگ و هنر منطقه زاگرس است چندی پیش بود که در کنار دیگر آثار موسیقایی متعددی که منتشر کرده، تک آهنگی ملی میهنی را به زبان لری با نام «سرزمینم» منتشر کرد.

رحمانپور که از او به عنوان حنجره زخمی زاگرس هم نام برده می شود، در این اثر کوشیده تا با الهام از محتوا و ادبیات ارزشمند منطقه لرستان به بیان عشق و ارادت خود در سرزمین مادری اش بپردازد و آن را با زبان لری در تاریخ و حافظه شنیداری ایرانیان ثبت و ضبط کند.

برای شنیدن قطعه «سرزمینم» به خوانندگی ایرج رحمانپور اینجا را ببینید.

خالو قنبر راستگو؛ تک آهنگ «جادوی ایران زمین»

یکی دیگر از هنرمندانی که در عرصه موسیقی نواحی ایران به ویژه موسیقی منطقه هرمزگان توانسته جایگاه ارزشمندی داشته باشد، خالو قنبر راستگو است. هنرمندی از منطقه سرریگان میناب استان هرمزگان که به عنوان یکی از بهترین نوازندگان شناخته شده ساز جفتی در ایران محسوب می شود.

این نوازنده که طی سال های پربار فعالیت خود در حوزه خوانندگی نیز فعالیت می کند، چندی پیش بود که به واسطه همکاری با آریا عظیمی نژاد از آهنگسازانی که موسیقی نواحی همواره نقش اول را در آثارش ایفا می کنند، قطعه ای ملی میهنی به نام «جادوی ایران زمین» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

برای شنیدن نماهنگ «جادوی ایران زمین» به خوانندگی خالو قنبر راستگو اینجا را ببینید.

سینا سرلک؛ تک آهنگ «ایران»

تصنیف «ایران» هم از جمله قطعات ملی میهنی است که طی سال های گذشته آن زمان که سینا سرلک خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی در حوزه موسیقی پاپ وارد نشده بود، به آهنگسازی محمدمهدی باطنی از آلبوم «بی منت می» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این اثر موسیقایی آهنگساز و خواننده کوشیده اند به واسطه علاقه مندی ها و تخصصی که در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی دارند، اثری ملی میهنی را با هم نشینی سازهای ایرانی تولید کنند. اثری که اکنون دیگر در ردیف آثار پرطرفدار سینا سرلک که مسیر دیگری را برای خود تعیین کرده، نیست اما هرچه هست می تواند به عنوان یکی از آثار این خواننده در حوزه محصولاتی باشد که برای میهن خوانده شده اند.

برای شنیدن تک آهنگ «ایران» به خوانندگی سینا سرلک اینجا را ببینید.

سعید شهروز؛ تک آهنگ «احساس مجنون»

سعید شهروز از جمله خوانندگان نسل دوم موسیقی پاپ که در این سال‌ها کمتر در عرصه تولید و اجرا حضور دارد، طی مدت زمانی که در این عرصه فعالیت های پررنگ تری داشت، تلاش کرد تا آثاری را در حوزه های ملی و اجتماعی تولید کند.

یکی از این محصولات، اثری به نام «احساس مجنون» بود که چندی پیش با ترانه ای از نیما سلطانی، آهنگسازی بهنام کریمی و تنظیم سعید زمانی در قالب یک اثر ملی میهنی که عمدتا در تجلیل از مقاومت و ایستادگی رزمندگان دوران دفاع مقدس بود پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

برای شنیدن تک آهنگ «احساس مجنون» به خوانندگی سعید شهروز اینجا را ببینید.

آرمان گرشاسبی؛ تک آهنگ «ایرانم»

از جمله خوانندگان پرطرفداری که طی این یکی دو سال حتی زمانی که با گروه منحل شده «چارتار» مواجه شد، همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده آرمان گرشاسبی است که پس از یک دوره پرفراز و نشیب در حوزه فعالیت های خود تلاش کرد تا در قالبی مستقل به حیات در مارکتینگ موسیقی ادامه دهد.

این خواننده که چندی پیش فصل تازه ای از فعالیت های خود را با انتشار یک آلبوم جدید و کنسرت های متعدد در شهرهای مختلف آغاز کرده، یک اثر ملی میهنی به نام «ایرانم» دارد که می تواند جزو آثار پرطرفدار این حوزه به حساب آید.

برای شنیدن تک آهنگ «ایرانم» به خوانندگی آرمان گرشاسبی اینجا را ببینید.