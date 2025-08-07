دریافت 10 MB کد خبر 6553677 https://mehrnews.com/x38Jzx ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲ کد خبر 6553677 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲ از اصفهان تا کربلا با دوچرخه، سفر اول مهندس ۵۳ ساله مهندس کامپیوتر اهل دهاقان اصفهان بعد از ۵۳ سال با دوچرخه زائر کربلای معلی شد. کپی شد مطالب مرتبط گزارش ویدیوئی خبرنگار مهر از وضعیت مرز مهران مراسم بدرقه و اعزام خادمان افتخاری اربعین حسینی (ع) استان سمنان ۸۲ موکب از مرکزی در مسیر اربعین فعال شدند؛ ۴۹ موکب در عراق ملت ایران توان تولید قدرت حتی در پیچیدهترین میدانها را دارد برچسبها اربعین حسینی اربعین 1404 اصفهان زائران اربعین کربلای معلی اربعین امام حسین(ع) دوچرخه سواری عتبات عالیات کوهدشت
