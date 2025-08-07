دریافت 10 MB
از اصفهان تا کربلا با دوچرخه، سفر اول مهندس ۵۳ ساله

مهندس کامپیوتر اهل دهاقان اصفهان بعد از ۵۳ سال با دوچرخه زائر کربلای معلی شد.

