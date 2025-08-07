به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار گفت: امروز چهلمین روز شهادت شهدای اقتدار را گرامی می‌داریم در حالی که در آستانه اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام هستیم.

وی افزود: امروز شاهد حماسه بزرگ یوم الله عظیم پیاده روی به سوی خورشید هدایت و کشتی نجات بشریت و نجات دهنده بشریت برای زندگی عزتمندانه هستیم.

امیر موسوی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: دنیا دید ایران را نمی‌شود شکست داد چرا که روح این ملت از باور الهی شکست گرفته و در عقبه تاریخی خود به یاد آمریکا و در پیش رو ظهور منجی عالم بشریت را دارد.

وی تاکید کرد: در سایه هدایت‌های رهبر انقلاب اسلامی و هوشیاری ملت ایران برگ جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی گشوده شد و پیامد خود شهدا سند زنده ای شد که نشان داد این ملت توان تولید قدرت حتی در پیچیده‌ترین میدان‌ها را دارد.

امیر موسوی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: ایستادگی ملت هم هراس بازدارندگی دارد و هم مقاومت در برابر هر یورش خارجی را بیش از پیش تقویت می‌کند.

تا پای جان برای عزت ایران عزیز ایستادیم، ما در جریان مشکلات هستیم می‌دانیم رسالت مسئولان نسبت به آسایش ملت سنگین است و نیازمند تدابیر اساسی است اما هوشیار باشیم جنگ ترکیبی توسط دشمنان روحیه ملت ما را نشانه گرفته است.

وی ادامه داد: همه فهمیدند هدف رژیم صهیونیستی آنچه به دروغ به زبان می‌آورد نیست بلکه هدف آن سوق دادن کشور به سمت آشوب و جنگ داخلی است.[دشمنان] نفهمیدند وقتی پای دشمن به ایران برسد ملت ما یکپارچه با هر عقیده‌ای در برابر او خواهند ایستاد.

امیر موسوی گفت: رژیم نا مشروع صهیونی همواره منفورترین بوده است، آمریکایی با این همراهی که کردند در سطح نفرت با آنها هم‌سطح شدند. صهیونیست‌ها از آینده خود خبر دارند و این وحشی گری ناشی از آن آگاهی است. جای تعجب است که چرا برخی کشورهای غربی سرنوشت خود را به صهیونیست‌ها سپردند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی قتل عام می‌کند، این اسمش قدرت نیست اسمش افسار گسیختگی است. نتانیاهو برای نجات خود جنگ افروزی می‌کند. از کشورهای غربی می پرسم آیا می‌خواهید آینده خود را خرج نتانیاهو کنید. ملت ایران زخم ناجوانمردانه آمریکا را هرگز فراموش نخواهند کرد.

امیر سرلشکر موسوی گفت: [دشمنان در جنگ]، اولِ آن را زدید، آیا استراتژیست‌های آمریکا فکر می‌کنند آینده‌ای وجود ندارد و امروز، روز آخر دنیاست؟ آیا آنان گمان دارند که فردا، گریبانشان در منطقه به دست فرزندان این ملت نخواهد افتاد، حتی اگر تنها یک نفر باقی بماند؟

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به آمریکایی‌ها، اظهار کرد: شما، آمریکایی‌ها، از سیلی انتقام او در امان نخواهید بود. کودکان و نوجوانان، صدای بمب‌های منتظران و زنان سرزمین شما را در برابر اشک داغ‌دیدگان ما دیدند.

امیر موسوی تصریح کرد: فرزندانی را پرورش خواهم داد که لبخند را از لب‌های شما کرمانی بزدایند. آینده، در دست فرزندان مقاومت است.

