۸۲ موکب از مرکزی در مسیر اربعین فعال شدند؛ ۴۹ موکب در عراق

رحیم غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ساختار قانونی و رسمی مواکب اربعین استان مرکزی مستقر در داخل و خارج کشور اظهار کرد: تمامی موکبهای تحت پوشش این استان دارای مجوز رسمی، شناسه مالیاتی و حسابهای مشخص بانکی هستند.
وی افزود: این مواکب بهعنوان نهادهایی رسمی، مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی قرار گرفتهاند.
غلامی تصریح کرد: از مجموع ۸۲ موکب، ۳۳ موکب در داخل کشور فعال هستند که از این تعداد، ۴ موکب در مرز مهران مستقر شدهاند.
وی ادامه داد: موکب ویژهای نیز با هدف حمایت از نیروهای خدماتی و امدادی، از جمله استانداری ایلام و شهرداری مهران، در زمینههایی همچون خدمات درمانی و تعمیر خودرو فعالیت خود را آغاز کرده است.
مواکب استان مرکزی با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل در حال خدمترسانی هستند
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی از موکب جوادالائمه بهعنوان تنها موکب فعال در پایانه مرزی مهران یاد کرد و گفت: این موکب پیش از آغاز حرکت زائران فعالیت خود را آغاز کرده و هماکنون در حال ارائه خدمات به زائران است.
وی افزود: تعداد ۴۹ موکب از استان مرکزی در داخل خاک عراق مستقر شدهاند که در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و العماره بهمنظور ارائه خدمات رفاهی، اسکان، تغذیه و درمان به زائران اربعین سازماندهی و فعال شدهاند.
غلامی تصریح کرد: عبور موفقیتآمیز ۲۰۸ دستگاه خودروی متعلق به مواکب، با همکاری مؤثر و حمایت ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.
وی تاکید کرد: در این مسیر، تعامل مثبت و هماهنگی با نهادهای مسئول بهویژه گمرک، نقشی تعیینکننده در تسهیل روند تردد و ورود تجهیزات موکبها داشته است.
