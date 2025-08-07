شب شعر «مسافران بامداد؛ روایت ۱:۱۷» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه شب شعر «مسافران بامداد؛ روایت ۱:۱۷» شامگاه چهارشنبه در گلزار شهدای آستانه اشرفیه برگزار شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ملی به ویژه ۱۷ شهید آستانه اشرفیه و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد و میزبان جمعی از شاعران برجسته ملی و بین‌المللی بود.

در این محفل ادبی شاعران با زبان شعر از مقام والای شهیدان سخن گفتند و با سروده‌های خود فضایی معنوی و فرهنگی ویژه‌ای را رقم زدند؛ شعرهایی که نه تنها بیان احساسات، بلکه تجلی تعهد بیداری و همبستگی ملی بودند.

از جمله مهمانان ویژه این مراسم می‌توان به «سید احمد شهریار» از پاکستان و «ندیم سرسوی» از هندوستان اشاره کرد؛ دو شاعر پارسی‌گوی شبه قاره که با اشعار خود پیوند فرهنگی ایران و کشورهای هم‌زبان را به نمایش گذاشتند.

همچنین استاد «علیرضا قزوه» شاعر شناخته شده انقلاب اسلامی و «مصطفی محدثی خراسانی» شاعر آئینی و متعهد با حضور در این مراسم به شعرخوانی پرداختند.

در کنار شاعران کشوری جمعی از شاعران استانی و شهرستانی نیز با سروده‌های خود رنگ و بوی بومی و دل‌نواز به این ویژه‌برنامه بخشیدند و جلوه‌ای از ظرفیت‌های ادبی منطقه را به نمایش گذاشتند.