تقدیر از ۱۰ شاعر برگزیده در شب شعر مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر؛ در فضایی آکنده از شعور و شور ادبی، مجموعه فرهنگی سرچشمه میزبان شب شعر مقاومت بود؛ این مراسم شامگاه سه شنبه ۹ دی‌ماه با حضور جمعی از شاعران برجسته کشور و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات متعهد برگزار شد. برنامه که با اجرای هنرمندانه سمانه خلف‌زاده همراه بود، هدف خود را تجلیل از شاعران و هنرمندان عرصه مقاومت و پاسداشت ارزش‌های این مکتب فکری و ادبی قرار داده بود.

در این شب به یادماندنی، چهره‌های شناخته‌شده شعر مقاومت شامل قاسم صرافان، احمدرضا بابایی، محمد رسولی و علی داوودی با قرائت اشعاری عمیق و تأثیرگذار، حاضران را با خود به دنیای کلمات و معانی مقاومت بردند. هر شاعر با سبک و زبان ویژه خود، ابعاد مختلف مفهوم مقاومت را از منظرهای گوناگون به تصویر کشید و فضایی سرشار از احساس و تعهد ایجاد کرد.

یکی از بخش‌های برجسته این مراسم، اهدای جوایز نفیس به برگزیدگان فراخوان شعر مقاومت بود. در این دوره، ۱۰ شاعر برگزیده معرفی شدند که می‌توان به حمیدرضا علی حمزه، مهرداد مهرابی، عاطفه جوشقانیان، زهرا باقی‌پور، سید مجید موسوی، معصومه توکلی، محمد سجاد حیدری، امیرحسین پور عزیز، محمدحسین مهدویان و زهرا شرفی اشاره کرد. این انتخاب نشان از تنوع نسل‌ها و دیدگاه‌ها در حوزه شعر مقاومت داشت.

این رویداد فراتر از یک مراسم معمول شعرخوانی، به محفلی برای تبادل اندیشه و تجربه میان شاعران کهن‌کار و جوان تبدیل شد. حاضران در فضای مجموعه فرهنگی سرچشمه شاهد تلفیق معماری اصیل ایرانی با کلام ناب شعری بودند که تجربه‌ای چند حسی را برای آنها خلق می‌کرد.