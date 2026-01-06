شب شعر و موسیقی مقاومت «ملت حسین(ع)» در موزه دفاع مقدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر و موسیقی مقاومت با عنوان «ملت حسین (ع)» هم‌زمان با هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شامگاه گذشته در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار و از مفاخر موسیقی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجلیل شد.

این آئین فرهنگی هنری با حضور سید محمد نادری رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی و علیرضا قزوه دبیر شورای زبان و ادبیات فارسی رسانه ملی، جمعی از شاعران و هنرمندان برجسته کشور برگزار شد.

این رویداد با نگاهی فراتر از شعر آئینی صرف، بر وجه حماسی عاشورا و مفهوم «ما ملت امام حسین (ع) هستیم» تمرکز داشت و شاعران جوان در کنار پیشکسوتان ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شعرخوانی پرداختند. برگزاری این برنامه به همت سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، سازمان بسیج هنرمندان، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دفتر موسیقی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد.

مصطفی محدثی خراسانی مدیر گروه شعر سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت، در سخنانی با اشاره به ماهیت معنوی این محفل اظهار کرد: میزبان اصلی این مراسم عشق است و میزبان حقیقی آن ایران؛ ایرانی با تمام شکوه و اقتدار تاریخی که با شهدا و مقاومت، جان‌ها را به ملکوت پیوند زده است.

وی افزود: شب شعر و موسیقی «ملت حسین (ع)» با مشارکت چهار نهاد فرهنگی برنامه‌ریزی شد و امشب به ثمر نشست. محدثی خراسانی درباره آغاز برنامه گفت: شب شعر را عمداً با غزل معروف «عشق سوزان است» آغاز کردیم؛ اثری از مهدی جهاندار که خود شاعر نیز در جمع ما حضور داشت.

مدیر گروه شعر سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به ترکیب شاعران حاضر بیان کرد: در این مراسم حدود ۲۰ شاعر از هفت استان کشور حضور داشتند که عمدتاً از شاعران جوان بودند و در کنار آنان، پیشکسوتان شعر انقلاب با حضور گرم خود به غنای محفل افزودند.

در ادامه این مراسم، علیرضا قزوه، محمدحسین انصاری‌نژاد، مهدی جهاندار، فراز ملکیان، مرتضی حیدری آل‌کثیر، احمد ایرانی‌نسب، عمران بهروج، زهرا سپهکار، فائزه امجدیان و حسین زحمتکش به شعرخوانی پرداختند و اجرای موسیقی بهرام پاییز و امیرحسین سمیعی نیز بخشی از برنامه بود. همچنین شاعران پیشکسوتی چون حسین اسرافیلی، عبدالرحیم سعیدی‌راد، ایرج قنبری، رضا اسماعیلی و محمود اکرامی‌فر در این محفل حضور داشتند.

در پایان، از استاد بهرام پاییز و استاد امیرحسین سمیعی به عنوان مفاخر موسیقی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به پاس سال‌ها تلاش در ترویج معارف دفاع مقدس به زبان هنر، تجلیل شد.